Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'dan üzen haber! | Video

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'dan üzen haber geldi. İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ve oğlu Karan Bodrum tatillerinde korona virüse yakalandı. Fahriye Evcen'in eşi Burak özçivit'in de koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.