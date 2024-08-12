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Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan suda oyunlar oynadı! İşte Fahriye Evcen’in yayınladığı o eğlenceli anlar!
Giriş Tarihi: 12.08.2024 19:31 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:45

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan suda oyunlar oynadı! İşte Fahriye Evcen’in yayınladığı o eğlenceli anlar!

Dizi setinde tanışarak arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında mutluluğa 'evet' dedi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bu mutlu evliliğinden Karan ve Kerem adında iki oğlu var. Geçtiğimiz günlerde 5 yaşına giren Karan, yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Sık sık sosyal medyayı kullanan Fahriye Evcen, bugün oğlunun havuz keyfini takipçileriyle paylaştı. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın sevimli o anları!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan suda oyunlar oynadı! İşte Fahriye Evcen’in yayınladığı o eğlenceli anlar!

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. Mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftin Karan ve Kerem adında iki oğlu var.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan suda oyunlar oynadı! İşte Fahriye Evcen’in yayınladığı o eğlenceli anlar!

Geçtiğimiz günlerde 5 yaşına giren Karan, bu kez farklı bir haberle magazin gündeminde!

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan suda oyunlar oynadı! İşte Fahriye Evcen’in yayınladığı o eğlenceli anlar!

HAVUZ EĞLENCESİYLE İLGİ TOPLADI

Sosyal medyayı sık kullanan Fahriye Evcen, bugün oğlunun havuzdaki eğlencesini paylaştı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan suda oyunlar oynadı! İşte Fahriye Evcen'in yayınladığı o eğlenceli anlar!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan suda oyunlar oynadı! İşte Fahriye Evcen’in yayınladığı o eğlenceli anlar!

ADETA 'SU KUŞU' OLDU

Sudan çıkmayan Karan'ın sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan suda oyunlar oynadı! İşte Fahriye Evcen’in yayınladığı o eğlenceli anlar!

İşte Fahriye Evcen'in yayınladığı o eğlenceli anlar!

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