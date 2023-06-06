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Haberler Galeri "Buralar yangın yeri sayende" Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğdu!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 07:39

"Buralar yangın yeri sayende" Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğdu!

Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu sanat dünyasını da sevince boğdu. Simge Sağın, stadyumda Icardi ile 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Sarı-kırmızılıların kutlamalarında yer alan isimlerden biri de Aleyna Tilki'ydi. Statta yerini alan ünlüler arasında Pelin Karahan, Burcu Özberk, şarkıcı Berkay, Şevval Şahin, Pelin Öztekin de vardı. İşte ünlülerin şampiyonluk sevinci...

Buralar yangın yeri sayende Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğdu!

Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu sanat dünyasını da sevince boğdu. Simge Sağın, stadyumda Icardi ile 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi.

Buralar yangın yeri sayende Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğdu!

Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği şampiyonluk gecesinde yerlerinde duramadı. Çift, her golün ardından çığlıklar atıp eğlendi.

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Buralar yangın yeri sayende Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğdu!

Demet Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt, kutlamalara katıldı. Akalın, "Kızım için maça gidiyoruz" dedi ve yaşananları an be an paylaştı.

Buralar yangın yeri sayende Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğdu!

Sarı-kırmızılıların kutlamalarında yer alan Aleyna Tilki, sahneye Bafetimbi Gomis ve çocuklarıyla çıktı. Tüm stat hep bir ağızdan 'O Sen Olsan Bari' adlı şarkıyı söyledi.

Buralar yangın yeri sayende Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğdu!

Pelin Karahan, kutlamalar için özel hazırlandı.

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