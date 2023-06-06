Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:36
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
07:39
"Buralar yangın yeri sayende" Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğdu!
Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu sanat dünyasını da sevince boğdu. Simge Sağın, stadyumda Icardi ile 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Sarı-kırmızılıların kutlamalarında yer alan isimlerden biri de Aleyna Tilki'ydi. Statta yerini alan ünlüler arasında Pelin Karahan, Burcu Özberk, şarkıcı Berkay, Şevval Şahin, Pelin Öztekin de vardı. İşte ünlülerin şampiyonluk sevinci...