Burçin Terzioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Burçin Terzioğlu aslen...

Burçin Terzioğlu, bir dönem ATV ekranlarında da yayınlanan Ezel dizisi başta olmak üzere çeşitli projelerde, uzun yıllar boyunca gösterdiği performans ile büyük takdir topladı. Ortaya koyduğu oyunculuk ile taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen ünlü isim, yeni projeler ile ekranlarda olmaya devam edecek. Burçin Terzioğlu, memleketi ile de hayranlarını şaşırtıyor. Hâl böyle olunca, 'Burçin Terzioğlu aslen nereli?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.Peki, Burçin Terzioğlu nereli? İşte, Burçin Terzioğlu'nun memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...