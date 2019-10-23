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  • Burçin Terzioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Burçin Terzioğlu aslen...

hakkında şaşırtan gerçek! Burçin Terzioğlu aslen...

Çok uzun yıllardır televizyonda ve sinemada çeşitli projelerde yer alan , yeni projeler ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, gösterdiği oyunculukla beğenileri toplarken, son olarak Hakan: Muhafız dizisinde Rüya karakterini canlandırmıştı. Özel hayatı ile de ön planda olan Burçin Terzioğlu, vatandaşların en çok bilgi edinmeye çalıştığı isimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Peki, Burçin Terzioğlu hakkındaki bu gerçeği daha önce duymuş muydunuz? Burçin Terzioğlu aslen nereli? İşte, Burçin Terzioğlu'nun memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 15:24
Burçin Terzioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Burçin Terzioğlu aslen...

, bir dönem ATV ekranlarında da yayınlanan Ezel dizisi başta olmak üzere çeşitli projelerde, uzun yıllar boyunca gösterdiği performans ile büyük takdir topladı. Ortaya koyduğu oyunculuk ile taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen ünlü isim, yeni projeler ile ekranlarda olmaya devam edecek. Burçin Terzioğlu, memleketi ile de hayranlarını şaşırtıyor. Hâl böyle olunca, 'Burçin Terzioğlu aslen nereli?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.Peki, Burçin Terzioğlu nereli? İşte, Burçin Terzioğlu'nun memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Burçin Terzioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Burçin Terzioğlu aslen...

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Burçin Terzioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Burçin Terzioğlu aslen...

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Burçin Terzioğlu hakkında şaşırtan gerçek! Burçin Terzioğlu aslen...

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