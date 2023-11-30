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Haberler Galeri Büşra Pekin estetikle bambaşka biri olmuştu! Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı gündem oldu!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 16:10

Büşra Pekin estetikle bambaşka biri olmuştu! Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı gündem oldu!

Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de gündeme geliyor. "Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı. Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlasa da yüzündeki değişimin çok fazla olması hayranlarını ikna etmiyor. Büşra Pekin'in Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı görenleri şoke etti. Kendi sosyal medyasından yaptığı paylaşımların aksine Büşra Pekin'in yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu.

Büşra Pekin estetikle bambaşka biri olmuştu! Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı gündem oldu!

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, şimdilerde "Yıldız De Bana" adlı programın jüri üyelerinden... Kariyerindeki yükselişle zaman zaman gündeme gelen Pekin'i, son dönemde görenler tanımakta zorlanıyor. Büşra Pekin'in Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı görenleri şaşırttı. Büşra Pekin'in yüzündeki fark sosyal medyada gündem oldu.

Büşra Pekin estetikle bambaşka biri olmuştu! Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı gündem oldu!

Kariyerine tiyatro ile başlayan Büşra Pekin, daha sonra birçok filmde rol almıştı. Dilber Ay'ın hayatını canlandıran oyuncu, performansıyla beğeni toplamıştı.

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Büşra Pekin estetikle bambaşka biri olmuştu! Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı gündem oldu!

"Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı.

Büşra Pekin estetikle bambaşka biri olmuştu! Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı gündem oldu!

Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü.

Büşra Pekin estetikle bambaşka biri olmuştu! Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı gündem oldu!

Tarzını da baştan aşağı değiştiren Büşra Pekin, beğeni topladı.

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