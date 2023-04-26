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Haberler Galeri Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi! Bensu Soral da ameliyatlı eşini evde bırakıp Rıza Kocaoğlu ile çapkınlık gecesinde dahil oldu... İşte dörtlünün panik anları!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:17

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi! Bensu Soral da ameliyatlı eşini evde bırakıp Rıza Kocaoğlu ile çapkınlık gecesinde dahil oldu... İşte dörtlünün panik anları!

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, uzatmalı sevgilisi Duygu Sarışın'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Çağatay Ulusoy'un kendisinden 14 yaş büyük manken Ece Sükan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan ile aşkının ortaya çıktığı arefe akşamı, şoke eden bir gelişme daha yaşanmış ve ikiliye evli oyuncu Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu'nun da eşlik ettiği ortaya çıkmıştı. Çapkınlık gecesinin görüntüleri ortaya çıktı. Kısa süre önce eşi kalp ameliyatı geçiren Bensu Soral, Hakan Baş'ı evde bırakıp Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan ile eğlenmeye çıktı. Sabaha karşı aynı ekiple Arnavutköy'deki bir eve girerken gazetecileri gören Bensu Soral, panikledi. Güzel oyuncunun panik dolu anları ise şaşırttı. İşte olay gecenin ortaya çıkan görüntüleri...

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi! Bensu Soral da ameliyatlı eşini evde bırakıp Rıza Kocaoğlu ile çapkınlık gecesinde dahil oldu... İşte dörtlünün panik anları!

Magazin gündemi günlerdir Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy aşkı ile çalkalanıyor. Kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın'la yaklaşık yedi yıllık beraberliğini Ocak ayında noktalayan 32 yaşındaki Ulusoy'un, gönlünü kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan'a kaptırdığı iddia edilmişti.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi! Bensu Soral da ameliyatlı eşini evde bırakıp Rıza Kocaoğlu ile çapkınlık gecesinde dahil oldu... İşte dörtlünün panik anları!

Aynı projede yer alan ve henüz ilişkinin çok başında olan ikili, arefe akşamı Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda eğlendi.

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Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi! Bensu Soral da ameliyatlı eşini evde bırakıp Rıza Kocaoğlu ile çapkınlık gecesinde dahil oldu... İşte dörtlünün panik anları!

Sürpriz ikiliye Çağatay Ulusoy'un bir dönem aynı dizide oynadığı rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu da eşlik etti.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi! Bensu Soral da ameliyatlı eşini evde bırakıp Rıza Kocaoğlu ile çapkınlık gecesinde dahil oldu... İşte dörtlünün panik anları!

Bu üçlünün yanında ise sürpriz bir isim vardı... Kocaoğlu'nun şimdilerde aynı dizide rol aldığı Bensu Soral da yanlarındaydı.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi! Bensu Soral da ameliyatlı eşini evde bırakıp Rıza Kocaoğlu ile çapkınlık gecesinde dahil oldu... İşte dörtlünün panik anları!

Takvim'in ilk olarak ortaya çıkardığı Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkının belgeleri de yayınlandı. İşte o gece ve olanlar...

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