Giriş Tarihi: 28.06.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
15:48
Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay’la tatilde! Çağla Şıkel’in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ mankenlere taş çıkardı
Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyadaki paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel, bu yaz da çocuklarıyla tatilin keyfini çıkartıyor. Oğulları Kuzey ve Uzay ile eski eşi Emre Altuğ'u dinlemeye gitmişti. Oğulları Kuzey'in sevgilisiyle şarkılara eşlik etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı. Çağla Şıkel paylaşımına "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim?" notu da eklemeyi ihmal etmemişti. Alaçatı'da tatil yapan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oğullarıyla yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oğlu Kuzey ile verdiği pozlar ise sosyal medyada gündem oldu. Kuzey Altuğ, adeta mankenlere taş çıkardı…