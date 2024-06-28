Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay’la tatilde! Çağla Şıkel’in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ mankenlere taş çıkardı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sadece yer aldığı projelerle değil aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi çeken ünlü isimlerden! Her sene tüm yazı çocuklarıyla tatil yaparak geçiren ünlü model, şimdilerde oğullarıyla Alaçatı'da.