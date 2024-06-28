Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay’la tatilde! Çağla Şıkel’in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ mankenlere taş çıkardı
Giriş Tarihi: 28.06.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 15:48

Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay’la tatilde! Çağla Şıkel’in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ mankenlere taş çıkardı

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyadaki paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel, bu yaz da çocuklarıyla tatilin keyfini çıkartıyor. Oğulları Kuzey ve Uzay ile eski eşi Emre Altuğ'u dinlemeye gitmişti. Oğulları Kuzey'in sevgilisiyle şarkılara eşlik etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı. Çağla Şıkel paylaşımına "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim?" notu da eklemeyi ihmal etmemişti. Alaçatı'da tatil yapan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oğullarıyla yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oğlu Kuzey ile verdiği pozlar ise sosyal medyada gündem oldu. Kuzey Altuğ, adeta mankenlere taş çıkardı…

Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay’la tatilde! Çağla Şıkel’in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ mankenlere taş çıkardı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sadece yer aldığı projelerle değil aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi çeken ünlü isimlerden! Her sene tüm yazı çocuklarıyla tatil yaparak geçiren ünlü model, şimdilerde oğullarıyla Alaçatı'da.

Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay’la tatilde! Çağla Şıkel’in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ mankenlere taş çıkardı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BEĞENİ TOPLUYOR

4,5 milyon takipçisi olan Çağla Şıkel, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay’la tatilde! Çağla Şıkel’in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ mankenlere taş çıkardı

Çağla Şıkel, bu defa tatil pozlarıyla hayran bıraktı.

Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay’la tatilde! Çağla Şıkel’in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ mankenlere taş çıkardı

Oğulları Kuzey ve Uzay ile aile yazlıklarında soluğu alan Çağla Şıkel bikinili pozu ile takipçilerini mest etti.

Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay’la tatilde! Çağla Şıkel’in yakışıklı oğlu Kuzey Altuğ mankenlere taş çıkardı

İşte Çağla Şıkel'in tatil paylaşımları...

SON DAKİKA