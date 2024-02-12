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Haberler Galeri Çağla Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey ile karın keyfini çıkardı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kuzey ve Uzay babalarına benzetildi...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:05

Çağla Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey ile karın keyfini çıkardı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kuzey ve Uzay babalarına benzetildi...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Çağla Şıkel, 4.5 milyon takipçili hesabından son olarak kayak tatili paylaşımlarında bulundu. Fit hali ile yıllara meydan okuyan 45 yaşındaki, iki çocuk Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile kar paylaşımları büyük ilgi gördü. Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile karın keyfini çıkarırken eğlendikleri anlardan paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmedi. Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay kardeşler yakışıklılıklarıyla dikkat çekerken babalarına çok benzetildiler. İşte Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile kar paylaşımları...

Çağla Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey ile karın keyfini çıkardı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kuzey ve Uzay babalarına benzetildi...

Geçtiğimiz günlerde 45 yaşına basan deneyimli manken Çağla Şıkel özel hayatı ile sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden. Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden iki oğlu bulunan Çağla Şıkel'in adı son olarak Nail Gönenli ile anılmıştı.

Çağla Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey ile karın keyfini çıkardı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kuzey ve Uzay babalarına benzetildi...

8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozan ve evlenecekleri konuşulurken yollarını ayıran Çağla Şıkel, 4.5 milyon takipçili hesabından son olarak kayak tatili paylaşımlarında bulundu.

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Çağla Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey ile karın keyfini çıkardı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kuzey ve Uzay babalarına benzetildi...

Fit hali ile yıllara meydan okuyan 45 yaşındaki, iki çocuk Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile kar paylaşımları büyük ilgi gördü.

Çağla Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey ile karın keyfini çıkardı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kuzey ve Uzay babalarına benzetildi...

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile karın keyfini çıkarırken eğlendikleri anlardan paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmedi.

Çağla Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey ile karın keyfini çıkardı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kuzey ve Uzay babalarına benzetildi...

Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay kardeşler yakışıklılıklarıyla dikkat çekerken babalarına çok benzetildiler.

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