Çağla Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey ile karın keyfini çıkardı! Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kuzey ve Uzay babalarına benzetildi...

Geçtiğimiz günlerde 45 yaşına basan deneyimli manken Çağla Şıkel özel hayatı ile sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden. Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden iki oğlu bulunan Çağla Şıkel'in adı son olarak Nail Gönenli ile anılmıştı.