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Haberler Galeri Çağla Şıkel'in 9 odalı süper lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel'in 2 oğluyla yaşadığı evi...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 18:33 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 18:33

Çağla Şıkel'in 9 odalı süper lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel'in 2 oğluyla yaşadığı evi...

Son olarak katıldığı davette ışıltısıyla mest eden Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı süper lüks evi...

Çağla Şıkel’in 9 odalı süper lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı evi...

44 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında...

Çağla Şıkel’in 9 odalı süper lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı evi...

Avukat Nail Gönenli ile evlilik yolunda hızla ilerleyen ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Çağla Şıkel, hala oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor. Çağla Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor.

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Çağla Şıkel’in 9 odalı süper lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı evi...

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor.

Çağla Şıkel’in 9 odalı süper lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı evi...

İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Çağla Şıkel’in 9 odalı süper lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı evi...

Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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