Çağla Şıkel'in aile pozuna annesi ile ablası damga vurdu! Güzellikleri genetik!

Ünlü manken Çağla Şıkel, her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, Instagram'da 4 milyona yakın takipçiye sahip. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Şıkel, zaman zaman ailesiyle paylaşımlar yapıyor. Şu sıralar ailesi ile Antalya'da tatilde olan Çağla Şıkel son olarak, kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Berna Şıkel, annesi ve oğulları Uzay ile Kuzey'le pozlarını paylaştı. Çağla Şıkel'in aile pozuna ablası ve annesi damga vurdu. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in annesini görenler "Güzelliğini genlerine borçluymuş" demeden edemedi. İşte Çağla Şıkel'in annesi ve ablası...