Giriş Tarihi: 30.09.2024 14:30
Çağla Şıkel'in havuz keyfi kıskandırdı! Yaza veda edemeyen Çağla Şıkel bikinili pozlarıyla nefes kesti!
Oğulları Kuzey ve Uzay ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam eden Çağla Şıkel'den şimdi de havaların soğuduğu bugünlerde kıskandıracak bir paylaşım geldi. 4,7 milyon takipçili hesabından yeni paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel havuz keyfi ile beğeni topladı. Bikinisi ilepoz veren Çağla Şıkel düzgün fiziği ile yinehayran bıraktı. İşte yaza veda edemeyen ünlülerden olan Çağla Şıkel'in havuz paylaşımı...