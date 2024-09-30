Çağla Şıkel'den havuz keyfi! Yaza veda edemedi | Video

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Kışın yaklaştığı, havaların iyice soğuduğu bugünlerde, havuza girdiği anları paylaşan Çağla Şıkel, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden büyük beğeni aldı.