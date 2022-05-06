Giriş Tarihi: 06.05.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 18:22

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ölümden dönmüştü! Devrim Yakut’tan ilk açıklama geldi!

Son dönemde rol aldığı 'Camdaki Kız' dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Devrim Yakut'tan geçtiğimiz günlerde korkutan haber gelmişti. Dizide bir süredir görünmeyen ünlü oyuncu Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Senaryo gereği dizide hasta amcasının yanına giden Yakut'un, bu süreçte tedavi gördüğü öğrenilmişti. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu bugün sağlık durumuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. İşte o açıklama!