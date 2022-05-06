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Haberler Galeri Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ölümden dönmüştü! Devrim Yakut’tan ilk açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 18:22

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ölümden dönmüştü! Devrim Yakut’tan ilk açıklama geldi!

Son dönemde rol aldığı 'Camdaki Kız' dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Devrim Yakut'tan geçtiğimiz günlerde korkutan haber gelmişti. Dizide bir süredir görünmeyen ünlü oyuncu Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Senaryo gereği dizide hasta amcasının yanına giden Yakut'un, bu süreçte tedavi gördüğü öğrenilmişti. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu bugün sağlık durumuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. İşte o açıklama!

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ölümden dönmüştü! Devrim Yakut’tan ilk açıklama geldi!

'Camdaki Kız' dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut, bir süredir dizide yer almıyor.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ölümden dönmüştü! Devrim Yakut’tan ilk açıklama geldi!

Bu durumu fark eden ünlü oyuncunun sevenleri, Yakut'un dizide yer almamasıyla meraklandı.

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Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ölümden dönmüştü! Devrim Yakut’tan ilk açıklama geldi!

Yakut'un neden dizide olmadığını araştırınca herkes korkutan bir olayı öğrendi.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ölümden dönmüştü! Devrim Yakut’tan ilk açıklama geldi!

BEYNİ PIHTI ATTI

Posta'nın haberine göre; senaryo gereği Van'da yaşayan hasta amcasının yanına giden oyuncunun ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ölümden dönmüştü! Devrim Yakut’tan ilk açıklama geldi!

Ünlü oyuncu bir süre hastanede tedavi gördü.

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