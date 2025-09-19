Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Can Borcu'nda Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!
Giriş Tarihi: 19.09.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:06

25.Bölüm Özeti:

Handan, Emel'in iftirasıyla Mehmet'i öldürmek suçuyla ifadeye götürülmektedir.

Mehmet ise ofisten aldığı kayıtlar ışığında kendini ve şirketi kurtarmaya çok yaklaşmıştır.

Yekta'nın tesadüfen Mehmet'i görüp, onun sağ olduğunu Emel'e söylemesi yine tüm planları alt üst eder.

Artık Mehmet için elindeki delillerle yetinerek ortaya çıkma vaktidir.

Handan asılsız suçlamalardan kurtulup Mehmet'e kavuşurken onları şirkette kötü bir sürpriz beklemektedir.

Can Borcu 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kan çıkar, silahlar patlar!" | Video

