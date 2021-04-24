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Haberler Galeri Can Yaman ve Diletta Leotta hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İtalyan aşkı Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman'dan olay hamle!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 16:53

ve hakkındaki gerçek ortaya çıktı! aşkı 'dan ayrıldığı iddia edilen 'dan olay hamle!

Oyunculuğundan çok özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen , kısa bir süredir spor spikeri ile aşk yaşıyor. ile ilişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan , geçen günlerde Instagram hesabını kapatınca kafaları karıştırmıştı. Yaman'ın bu hamlesi, ikilinin ayrıldığı yönündeki dedikoduları doğurmuştu. Ancak Can Yaman'dan yeni bir hamle geldi. 8,3 milyonluk hesabını geri açan Can Yaman, ortaya atılan iddialara adeta tokat gibi bir yanıt verdi. İşte Diletta Leotta ile ayrıldığı öne sürülen Can Yaman'ın dikkat çeken o hareketi..

Can Yaman ve Diletta Leotta hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İtalyan aşkı Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman'dan olay hamle!

Oyunculuğundan çok özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen , kısa bir süredir spor spikeri ile aşk yaşıyor.

Can Yaman ve Diletta Leotta hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İtalyan aşkı Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman'dan olay hamle!

, ile ilişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlamıştı.

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Can Yaman ve Diletta Leotta hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İtalyan aşkı Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman'dan olay hamle!

İkilinin arkadaşlığı kısa bir süre sonra aşka dönüşürken , sevgilisine geçen haftalarda romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

Can Yaman ve Diletta Leotta hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İtalyan aşkı Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman'dan olay hamle!

Çift sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraf paylaşıp aşklarını gözler önüne sererken, 'ın Instagram hesabını kapatması gündem oldu.

Can Yaman ve Diletta Leotta hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İtalyan aşkı Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman'dan olay hamle!

basını, çiftin ayrılık kararı aldığını ve 'ın Türkiye'ye dönüş yaptığını yazdı.

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