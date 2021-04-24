Can Yaman ve Diletta Leotta hakkındaki gerçek ortaya çıktı! İtalyan aşkı Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman'dan olay hamle!

Oyunculuğundan çok özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman, kısa bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşıyor. Diletta Leotta ile ilişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, geçen günlerde Instagram hesabını kapatınca kafaları karıştırmıştı. Yaman'ın bu hamlesi, ikilinin ayrıldığı yönündeki dedikoduları doğurmuştu. Ancak Can Yaman'dan yeni bir hamle geldi. 8,3 milyonluk hesabını geri açan Can Yaman, ortaya atılan iddialara adeta tokat gibi bir yanıt verdi. İşte Diletta Leotta ile ayrıldığı öne sürülen Can Yaman'ın dikkat çeken o hareketi..