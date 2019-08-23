Can Yaman’ın tatil pozu olay oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

İtalya'ya giden Can Yaman, kaldığı otelin terasında güneşlenirken bir fotoğraf paylaştı. O fotoğrafa en ilginç yorum ise şarkıcı Ebru Polat'tan geldi. İtalya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Yaman, sosyal medya hesabından kaldığı otelin terasında güneşlenirken çekildiği bir pozunu paylaştı. Spora ayrı bir ilgi duyan Can Yaman'ın fiziği herkes tarafından ilgi çekerken Yaman, güneşlenirken paylaştığı fotoğrafı ile sosyal medyayı da salladı. Yaman'ın fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni gelirken en ilginç yorum şarkıcı Ebru Polat'tan geldi. Can Yaman'ın güneşlenirken çekildiği bu fotoğrafı gören Ebru Polat, "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın, bizimkiler birde o tipleriyle full kaprisli, kahır çekiyoruz" dedi.