Can Yaman’ın tatil pozu olay oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

Tatil için soluğu İtalya'da alan oyuncu Can Yaman, kaldığı otelin terasında güneşlenirken poz verdi. Can Yaman'ın fotoğrafına en ilginç yorumlar geldi. Kaslı görüntüsüyle dikkatleri her daim üzerine çeken Can Yaman'a ilk yorum şarkıcı Ebru Polat'tan geldi. Can Yaman'ın fotoğrafını gören Polat, "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın, bizimkiler birde o tipleriyle full kaprisli, kahır çekiyoruz" dedi. Önceki gün kaldığı otelin kapısının önünde kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu Can Yaman, bu sefer de paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Can Yaman'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Can Yaman'ın hayranları ünlü oyuncunun fotoğrafını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte Can Yaman'ın tatil pozu…