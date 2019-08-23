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  • Can Yaman’ın tatil pozu olay oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

’ın tatil pozu olay oldu! gündem oldu!

Tatil için soluğu 'da alan oyuncu , kaldığı otelin terasında güneşlenirken poz verdi. Can Yaman'ın fotoğrafına en ilginç yorumlar geldi. Kaslı görüntüsüyle dikkatleri her daim üzerine çeken Can Yaman'a ilk yorum şarkıcı 'tan geldi. Can Yaman'ın fotoğrafını gören Polat, "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın, bizimkiler birde o tipleriyle full kaprisli, kahır çekiyoruz" dedi. Önceki gün kaldığı otelin kapısının önünde kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu Can Yaman, bu sefer de paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Can Yaman'ın paylaşımı olay oldu. Can Yaman'ın hayranları ünlü oyuncunun fotoğrafını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte Can Yaman'ın tatil pozu…

Giriş Tarihi: 23.08.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 10:09
Can Yaman’ın tatil pozu olay oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

'ya giden , kaldığı otelin terasında güneşlenirken bir fotoğraf paylaştı. O fotoğrafa en ilginç yorum ise şarkıcı 'tan geldi. İtalya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Yaman, sosyal medya hesabından kaldığı otelin terasında güneşlenirken çekildiği bir pozunu paylaştı. Spora ayrı bir ilgi duyan Can Yaman'ın fiziği herkes tarafından ilgi çekerken Yaman, güneşlenirken paylaştığı fotoğrafı ile sosyal medyayı da salladı. Yaman'ın fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni gelirken en ilginç yorum şarkıcı Ebru Polat'tan geldi. Can Yaman'ın güneşlenirken çekildiği bu fotoğrafı gören Ebru Polat, "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın, bizimkiler birde o tipleriyle full kaprisli, kahır çekiyoruz" dedi.

Can Yaman’ın tatil pozu olay oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

HADİSE

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Can Yaman’ın tatil pozu olay oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

HADİSE

Can Yaman’ın tatil pozu olay oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

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Can Yaman’ın tatil pozu olay oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

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Can Yaman’ın tatil pozu olay oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

SEREN SERENGİL

Can Yaman’ın tatil pozu olay oldu! Sosyal medyada gündem oldu!

SEREN SERENGİL

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