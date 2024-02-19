’Cansever ölmemiş miydi?’ Arabesk müziğinin güçlü sesi Cansever’i yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte son hali...

İmparator İbrahim Tatlıses, İstanbul'da bir mekanda sahneye çıktı. Tatlıses 2.5 saatlik sahne performansında unutulmaz klasikleriyle sevenlerini mest etti. Usta sanatçı konserini 'Yalan' şarkısıyla başlatırken gece boyunca 'Caney Caney', 'Haydi Söyle', 'Aramam', 'Mavi Mavi' gibi parçaları hep bir ağızdan söylendi. Tatlıses hayranları, halay çekerek dakikalarca dans etti. İmparator'u dinlemeye gelenlerin arasında Cansever de vardı. Tatlıses ve Cansever 'Dertli Dertli' parçasına düet yaptı.