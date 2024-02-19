Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
15:31
'Cansever ölmemiş miydi?' Arabesk müziğinin güçlü sesi Cansever'i yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte son hali...
Güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı şarkıcı Cansever, müzik kariyerinin ilk yıllarında yapımcı ve prodüktörler tarafından çok hakkının yenildiğini dile getirerek, dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. Uzun aralıklarla magazinde yer alan, sosyal medyada hakkında zaman zaman asılsız ölüm haberleri çıkan sanatçı Cansever son olarak İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk oldu. Daha önce "Keşke İbrahim Tatlıses beni keşfetmeseydi" diyen Cansever'in imparator ile düeti büyük alkış aldı. İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan hayatı ile de dikkat çeken Cansever'in son hali...