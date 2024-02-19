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Haberler Galeri 'Cansever ölmemiş miydi?' Arabesk müziğinin güçlü sesi Cansever'i yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte son hali...
Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 15:31

'Cansever ölmemiş miydi?' Arabesk müziğinin güçlü sesi Cansever'i yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte son hali...

Güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı şarkıcı Cansever, müzik kariyerinin ilk yıllarında yapımcı ve prodüktörler tarafından çok hakkının yenildiğini dile getirerek, dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. Uzun aralıklarla magazinde yer alan, sosyal medyada hakkında zaman zaman asılsız ölüm haberleri çıkan sanatçı Cansever son olarak İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk oldu. Daha önce "Keşke İbrahim Tatlıses beni keşfetmeseydi" diyen Cansever'in imparator ile düeti büyük alkış aldı. İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan hayatı ile de dikkat çeken Cansever'in son hali...

’Cansever ölmemiş miydi?’ Arabesk müziğinin güçlü sesi Cansever’i yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte son hali...

Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan şarkıcı Cansever son hali ile şaşırttı. Cansever'i görenler sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu. Özellikle Cansever'in hayatını kaybettiğini düşünenler oldukça fazlaydı. Sevilen şarkıcıyı yıllar sonra görenler 'Cansever ölmemiş miydi?' yorumlarında bulundu.

’Cansever ölmemiş miydi?’ Arabesk müziğinin güçlü sesi Cansever’i yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte son hali...

Güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı şarkıcı Cansever, müzik kariyerinin ilk yıllarında yapımcı ve prodüktörler tarafından çok hakkının yenildiğini dile getirerek, dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. Uzun aralıklarla magazinde yer alan, sosyal medyada hakkında zaman zaman asılsız ölüm haberleri çıkan sanatçı Cansever son olarak İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk oldu.

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’Cansever ölmemiş miydi?’ Arabesk müziğinin güçlü sesi Cansever’i yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte son hali...

İmparator İbrahim Tatlıses, İstanbul'da bir mekanda sahneye çıktı. Tatlıses 2.5 saatlik sahne performansında unutulmaz klasikleriyle sevenlerini mest etti. Usta sanatçı konserini 'Yalan' şarkısıyla başlatırken gece boyunca 'Caney Caney', 'Haydi Söyle', 'Aramam', 'Mavi Mavi' gibi parçaları hep bir ağızdan söylendi. Tatlıses hayranları, halay çekerek dakikalarca dans etti. İmparator'u dinlemeye gelenlerin arasında Cansever de vardı. Tatlıses ve Cansever 'Dertli Dertli' parçasına düet yaptı.

’Cansever ölmemiş miydi?’ Arabesk müziğinin güçlü sesi Cansever’i yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte son hali...

Arabesk müziğin sevilen seslerinden Cansever, daha önce verdiği röportajda, 'Keşke İbrahim Tatlıses beni keşfetmeseydi' diyerek yapımcı ve prodüktörler tarafından çok hakkının yenildiğini ve onlara hakkını asla helal etmeyeceğini ifade etmişti..

’Cansever ölmemiş miydi?’ Arabesk müziğinin güçlü sesi Cansever’i yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte son hali...

Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya gelen arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, henüz 12 yaşındayken sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiş, 24 yaşındayken ise bir romatizma çeşidi olan Morbus Behterew nedeniyle iki büklüm kalmıştı.

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