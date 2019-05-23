Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali...

Her perşembe akşamı yayınlanan Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki bu bilgiler şaşırtıyor. Çarpışma dizisinde başkomiser rolüyle karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali duyanları şaşkına çeviriyor. Çarpışma dizisinin geçtiğimiz bölümünde Zeynep'i kurtarabilecek tek kişi olan Kadir yani Kıvanç Tatlıtuğ ölümcül bir ikilemle karşı karşıyadır. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ bakalım ne yapacak? İşte Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki daha önce duymadığınız bilgiler...