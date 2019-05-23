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  • Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali...

dizisinin Kadir'i ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali...

Her perşembe akşamı yayınlanan dizisinin Kadir'i hakkındaki bu bilgiler şaşırtıyor. Çarpışma dizisinde başkomiser rolüyle karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali duyanları şaşkına çeviriyor. Çarpışma dizisinin geçtiğimiz bölümünde Zeynep'i kurtarabilecek tek kişi olan Kadir yani Kıvanç Tatlıtuğ ölümcül bir ikilemle karşı karşıyadır. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ bakalım ne yapacak? İşte Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki daha önce duymadığınız bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 07:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 08:00
Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali...

Her perşembe akşamı yayınlanan dizisinin Kadir'i hakkındaki bu bilgiler şaşırtıyor. Çarpışma dizisinde başkomiser rolüyle karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali duyanları şaşkına çeviriyor. Çarpışma dizisinin geçtiğimiz bölümünde Zeynep'i kurtarabilecek tek kişi olan Kadir yani Kıvanç Tatlıtuğ ölümcül bir ikilemle karşı karşıyadır. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ bakalım ne yapacak? İşte Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki daha önce duymadığınız bilgiler...

Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali...

, 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya geldi.

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Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali...

Tatlıtuğ'un boyu 1.87 m, kilosu ise 75'tir.

Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali...

Çok iyi basketbol oynayan Tatlıtuğ'un en büyük hayallerinden biri NBA'de oynamaktı; ancak Beşiktaş takımındayken yaşadığı bir sakatlıktan dolayı basketbol hayatına son vermek mecburiyetinde kaldı.

Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali...

Modellik kariyeri, Tatlıtuğ'un annesinin bir marketin camında gördüğü "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanı ile başladı.

Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali...

Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of the Turkey, sonrasında ise Best Model of the World seçildi.

Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bu gerçek şaşırttı! Çarpışma dizisinin Kadir'i Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük hayali...

Ardından mankenlik kariyerinde kendini geliştirmek için 1.5 yıl Fransa'da yaşadı.

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