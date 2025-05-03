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Giriş Tarihi: 03.05.2025 06:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 06:09

Cem Karaca’nın 21 yıllık sırrı ortaya çıktı! Eşine yazdığı veda mektubu yürek dağladı: "Çok yakında..."

Ömer Karahan'ın ortaya çıkardığı belge, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca hakkında bugüne dek bilinmeyen bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. 2004'te kalp kriziyle hayatını kaybeden usta sanatçının, meğer ölümünden tam 3 yıl önce lösemiye yakalandığı ve bu gerçeği sadece eşi İlkim Karaca'ya söylediği anlaşıldı. Karaca'nın eşine yazdığı mektuptaki şu satırlar ise yürek burktu: "Çok yakında öleceğim, bunu biliyorum. Ve adına lösemi diyecekler…"

ÖMER KARAHAN
Cem Karaca’nın 21 yıllık sırrı ortaya çıktı! Eşine yazdığı veda mektubu yürek dağladı: Çok yakında...

Cem Karaca, 8 Şubat 2004 sabahı geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Cem Karaca’nın 21 yıllık sırrı ortaya çıktı! Eşine yazdığı veda mektubu yürek dağladı: Çok yakında...

Ancak ünlü sanatçının ölmeden 3 yıl önce lösemiye yakalandığı ve bu durumu eşi İlkim Karaca hariç kimseye söylemediği ortaya çıktı.

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Cem Karaca’nın 21 yıllık sırrı ortaya çıktı! Eşine yazdığı veda mektubu yürek dağladı: Çok yakında...

21 YILLIK SIR

Tamirci Çırağı, Ceviz Ağacı ve Sevda Kuşun Kanadında gibi şarkılarla gönüllere taht kuran Cem Karaca hakkındaki bir gerçek, ölümden 21 yıl sonra açığa çıktı.

Cem Karaca’nın 21 yıllık sırrı ortaya çıktı! Eşine yazdığı veda mektubu yürek dağladı: Çok yakında...

Sanatçı, 2004 yılında kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle gözlerini hayata yummuştu. Ancak Karaca, aynı zamanda kanserle de mücadele ediyormuş.

Cem Karaca’nın 21 yıllık sırrı ortaya çıktı! Eşine yazdığı veda mektubu yürek dağladı: Çok yakında...

ÇOK YAKINDA ÖLECEĞİM

Bu gerçek usta sanatçının eşi İlkim Karaca'ya yazdığı aşk mektubunda ortaya çıktı.