Giriş Tarihi: 03.05.2025 06:07
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
06:09
Cem Karaca’nın 21 yıllık sırrı ortaya çıktı! Eşine yazdığı veda mektubu yürek dağladı: "Çok yakında..."
Ömer Karahan'ın ortaya çıkardığı belge, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca hakkında bugüne dek bilinmeyen bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. 2004'te kalp kriziyle hayatını kaybeden usta sanatçının, meğer ölümünden tam 3 yıl önce lösemiye yakalandığı ve bu gerçeği sadece eşi İlkim Karaca'ya söylediği anlaşıldı. Karaca'nın eşine yazdığı mektuptaki şu satırlar ise yürek burktu: "Çok yakında öleceğim, bunu biliyorum. Ve adına lösemi diyecekler…"