Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli

Cem Yılmaz ile oyuncu-şarkıcı Defne Samyeli'nin bir süredir aşk yaşadıkları konuşuluyordu. Birbirlerini Instagram'dan takibe almaları dedikoduları güçlendirmişti. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ilişkileri, geçtiğimiz aylarda Samyeli'nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti. Cem Yılmaz ile iki buçuk aydır aşk yaşadığı Defne Samyeli'nin cicim ayları mutlu - mesut devam ediyor. Ünlü çift en son Bodrum'da tatilde görüntülenmişti. Komedyen Cem Yılmaz, bir dergiye verdiği röportajda, 2.5 aydır birliktelik yaşadığı Defne Samyeli'yi anlattı