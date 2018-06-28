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, 'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli

ile oyuncu-şarkıcı 'nin bir süredir aşk yaşadıkları konuşuluyordu. Birbirlerini Instagram'dan takibe almaları dedikoduları güçlendirmişti. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ilişkileri, geçtiğimiz aylarda Samyeli'nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti. Cem Yılmaz ile iki buçuk aydır aşk yaşadığı Defne Samyeli'nin cicim ayları mutlu - mesut devam ediyor. Ünlü çift en son Bodrum'da tatilde görüntülenmişti. Komedyen Cem Yılmaz, bir dergiye verdiği röportajda, 2.5 aydır birliktelik yaşadığı Defne Samyeli'yi anlattı

Giriş Tarihi: 28.06.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 11:25
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, 'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli
Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli

, bir dergi için objektif karşısına geçti. Ünlü komedyen dergiye verdiği röportajda sevgilisi 'ye duyduğu hayranlığı da anlattı.

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, 'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli
Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken , "Fiziksel değişikliğinize neden olan bir motivasyon var mıydı?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi:

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, 'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli
Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli

"Eşten dosttan 'aşk yaradı' gibi laflar duyuyorum. Aşk elbette yaramıştır, çünkü mutluluk çok önemli bir şey. Mutlu olduğum zaman kesinlikle daha iyi görünüyorum."

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, 'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli
Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli

Komedyen, 'ye duyduğu hayranlığın uzun yıllar öncesine dayandığını da itiraf etti:

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, 'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli
Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli

"Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Şahane bir insan." Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

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, 'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli
Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli

"Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Bizim muhabbetimiz çok değerli; o yüzden bizi kıymetli kılan şey, ikimiz birlikteyken ne kadar iyi hissettiğimiz."

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, 'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli
Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye aşkını anlattı: Muhabbetimiz çok değerli
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