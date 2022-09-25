Cemal Hünal'dan olay itiraf! "Benim yüzümden boşananlar var"

'FİLMİ BAŞTAN SONA İZLEMEDİM'

Filmi baştan sona hiç izlemediğini de itiraf eden oyuncu, "Bir kere yarım yamalak izledim. O da galada. Bir tarafımda Lale (eşi Lale Cangal), bir tarafımda annem oturuyordu. Çok ideal şartlar değildi. Ondan sonra da filmi baştan izlemedim" dedi.