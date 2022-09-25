Giriş Tarihi: 25.09.2022 10:38
Güncelleme Tarihi: 25.09.2022
10:49
Cemal Hünal'dan olay itiraf! "Benim yüzümden boşananlar var"
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 2008 yılında yayınlanan Issız Adam filmindeki Alper rolüyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 45 yaşında olan Cemal Hünal, 2011 yılında Lale Cangal ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden ise 1 oğlu bulunuyor. Cemal Hünal, Cemal Hünal, o rolün izleyenleri çok etkilediğini söyledi: Hünal, "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var" dedi. İşte detaylar...