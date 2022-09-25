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Haberler Galeri Cemal Hünal'dan olay itiraf! "Benim yüzümden boşananlar var"
Giriş Tarihi: 25.09.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 10:49

Cemal Hünal'dan olay itiraf! "Benim yüzümden boşananlar var"

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 2008 yılında yayınlanan Issız Adam filmindeki Alper rolüyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 45 yaşında olan Cemal Hünal, 2011 yılında Lale Cangal ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden ise 1 oğlu bulunuyor. Cemal Hünal, Cemal Hünal, o rolün izleyenleri çok etkilediğini söyledi: Hünal, "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var" dedi. İşte detaylar...

Cemal Hünal’dan olay itiraf! Benim yüzümden boşananlar var

Oyuncu Cemal Hünal yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Issız Adam" filmindeki "Alper" karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 2008 yılında izlenme rekorları kıran Issız Adam filminde 'Alper' karakterine hayat veren Cemal Hünal, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculuk kariyerinde birçok televizyon ve sinemada yer alan 45 yaşındaki Cemal Hünal, yıllar geçse de hâlâ 'Issız Adam' olarak anıldığını söyledi:

Cemal Hünal’dan olay itiraf! Benim yüzümden boşananlar var

'FİLMİ BAŞTAN SONA İZLEMEDİM'
Filmi baştan sona hiç izlemediğini de itiraf eden oyuncu, "Bir kere yarım yamalak izledim. O da galada. Bir tarafımda Lale (eşi Lale Cangal), bir tarafımda annem oturuyordu. Çok ideal şartlar değildi. Ondan sonra da filmi baştan izlemedim" dedi.

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Cemal Hünal’dan olay itiraf! Benim yüzümden boşananlar var

Cemal Hünal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok keyifli bir durum. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan en iyi 5 filmden biri olduğunu düşünüyorum. Çok büyük şans benim adıma. Sinema tarihinde yerim oldu."

Cemal Hünal’dan olay itiraf! Benim yüzümden boşananlar var

FİLMDEN O BAŞARI BEKLENMİYORDU

"Issız Adam" filmi için şu sözleri sarf eden Ünal, Çağan, filminden o başarıyı beklemiyordu. 'İnşallah şu filmi 350 bin kişi izler de Mustafa Bey'in parasını çıkaralım' dedi. Sonra bana, 'Cemal bu filmi kaç kişi izler?' sorusunu sordu. 'Herhalde 1.5 milyon kişi izler' dedim. Gülmekten sandalyeden düştü, şaka yapmıyorum! Film 4 milyona yakın gişe yaptı.

Cemal Hünal’dan olay itiraf! Benim yüzümden boşananlar var

"20 SENEDİR AYNI KADINLAYIM"
Hünal, sokakta aldığı tepkiler hakkında da şunları söyledi: "Seyircinin tepkisi beni çok mutlu ediyor. Ne zaman şehirlerarası yolda otursam, bir kamyoncu durağından birinin 'Issız Abi' diye bağırması mesela. Seviyorum tepkileri.

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