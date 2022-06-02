Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:22

Cemre Kemer'in makyajsız hali beğenilmedi! Kendisine 'çirkin' diyen takipçisini böyle ifşa etti!

Dağılan "Hepsi" grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medya fenomeni olarak hayatını sürdüren Kemer, vaktinini çoğunu kızı Karla ve eşi Emir Medina ile geçiriyor. Anne olduktan sonra bebeğiyle de sık sık paylaşımda bulunan Cemre Kemer, son olarak bir takipçisini ifşa ettiği paylaşımıyla gündeme geldi. Eski şarkıcı, paylaştığı hikayede kendisine kötü yorumlarda bulunan bir takipçisini hem ifşa etti hem de tiye aldı. İşte Cemre Kemer'in yaptığı o ifşa paylaşımı!