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Haberler Galeri Cemre Kemer'in makyajsız hali beğenilmedi! Kendisine 'çirkin' diyen takipçisini böyle ifşa etti!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:22

Cemre Kemer'in makyajsız hali beğenilmedi! Kendisine 'çirkin' diyen takipçisini böyle ifşa etti!

Dağılan "Hepsi" grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medya fenomeni olarak hayatını sürdüren Kemer, vaktinini çoğunu kızı Karla ve eşi Emir Medina ile geçiriyor. Anne olduktan sonra bebeğiyle de sık sık paylaşımda bulunan Cemre Kemer, son olarak bir takipçisini ifşa ettiği paylaşımıyla gündeme geldi. Eski şarkıcı, paylaştığı hikayede kendisine kötü yorumlarda bulunan bir takipçisini hem ifşa etti hem de tiye aldı. İşte Cemre Kemer'in yaptığı o ifşa paylaşımı!

Cemre Kemer’in makyajsız hali beğenilmedi! Kendisine ’çirkin’ diyen takipçisini böyle ifşa etti!

Bir dönemin popüler grupları arasında yer alan Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu.

Cemre Kemer’in makyajsız hali beğenilmedi! Kendisine ’çirkin’ diyen takipçisini böyle ifşa etti!

Temmuz 2021'de ilk bebeğini dünyaya getiren 37 yaşındaki şarkıcı ve eşi, kızlarına 'özgür' ve 'güçlü' anlamına gelen 'Karla' adını vermişti.

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Cemre Kemer’in makyajsız hali beğenilmedi! Kendisine ’çirkin’ diyen takipçisini böyle ifşa etti!

Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda MAG dergisine röportaj vermişti.

Cemre Kemer’in makyajsız hali beğenilmedi! Kendisine ’çirkin’ diyen takipçisini böyle ifşa etti!

Ünlü şarkıcı, "Anneliği bir cümleyle anlatır mısınız?" sorusuna, "Gitgide büyüyen ve derinleşen bir aşk diyebiliriz" demişti.

Cemre Kemer’in makyajsız hali beğenilmedi! Kendisine ’çirkin’ diyen takipçisini böyle ifşa etti!

"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİM"

Cemre Kemer, anne olmakla birlikte hayatının nasıl bir değişime uğradığı hakkında şöyle konuşmuştu:

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