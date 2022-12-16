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Haberler Galeri Cesur sahnelerin cazibe kraliçesiydi... Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı yıldızı Sevtap Parman'a yıllar acımasız davrandı!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:45

Cesur sahnelerin cazibe kraliçesiydi... Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı yıldızı Sevtap Parman'a yıllar acımasız davrandı!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu. 61 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. 61 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

Cesur sahnelerin cazibe kraliçesiydi... Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı yıldızı Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı!

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Cesur sahnelerin cazibe kraliçesiydi... Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı yıldızı Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı!

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

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Cesur sahnelerin cazibe kraliçesiydi... Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı yıldızı Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı!

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu.

Cesur sahnelerin cazibe kraliçesiydi... Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı yıldızı Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı!

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Cesur sahnelerin cazibe kraliçesiydi... Yeşilçam’ın Bayan popo lakaplı yıldızı Sevtap Parman’a yıllar acımasız davrandı!

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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