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Haberler Galeri Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia ‘Maşallah’ dedirtti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 03.06.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 12:06

'in boncuk gözlü kızı ‘Maşallah’ dedirtti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Taze anne 'in kızı sosyal medyayı salladı. Ceyda Ateş, ile 2018 yılında 'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Arkadaşlarım nazarlık tak demiş. Yok ya ben nazara inanmam. .' notunu düştü. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia ‘Maşallah’ dedirtti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Yedi ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu kızı 'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia ‘Maşallah’ dedirtti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Taze anne 'in kızı sosyal medyayı salladı.

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Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia ‘Maşallah’ dedirtti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

, ile 2018 yılında 'de evlenmişti.

Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia ‘Maşallah’ dedirtti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia ‘Maşallah’ dedirtti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu , kızı 'nın fotoğrafını paylaştı.

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