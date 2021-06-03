Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia ‘Maşallah’ dedirtti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Taze anne Ceyda Ateş'in kızı Talia sosyal medyayı salladı. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Arkadaşlarım nazarlık tak demiş. Yok ya ben nazara inanmam. Talia Hanım.' notunu düştü. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.