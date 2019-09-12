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  • Ceyda Ateş'in makyajsız hali büyüledi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!

'in makyajsız hali büyüledi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!

Güzel oyuncu uzun süredir ekranlardan uzaktı. Evlendikten sonra Amerika-Miami'ye yerleşen ve oyunculuğa ara veren Ceyda Ateş ile hayranlarıyla buluştu. Çocuk dizisinde Şule karakterine hayat veren güzel oyuncu Ceyda Ateş değişimi ile de dikkat çekiyor. Ceyda Ateş'i görenlerin aklına 'estetik operasyon mu var?' sorusu geliyor. Güzel oyuncu Ceyda Ateş eski halinden oldukça farklı görünüyor. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "" ve "" gibi dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Ceyda Ateş'in makyaj yapmadığı, doğal güzelliğini sosyal medyadan gözler önüne serdiği iddialı fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Özellikle sıfır makyaj hali ile paylaştığı fotoğraflara yorum yağan Ceyda Ateş'in şeklini değiştirdiği kaşları ise takipçilerini ikiye böldü. Kiminin beğendiği, kiminin 'ne yaptıysan hemen eski haline dön' dediği yeni kaşları Ceyda Ateş'i bambaşka biri haline dönüştürdü. Ceyda Ateş'in şelalenin altında çekildiği tatil fotoğrafı ise oldukça ilgi gördü. İşte yaptığı paylaşımlarda ve sizin için derlediğimiz

Giriş Tarihi: 12.09.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 07:08
Ceyda Ateş'in makyajsız hali büyüledi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!

Güzel oyuncu uzun süredir ekranlardan uzaktı. Evlendikten sonra Amerika-Miami'ye yerleşen ve oyunculuğa ara veren Ceyda Ateş ile hayranlarıyla buluştu. Çocuk dizisinde Şule karakterine hayat veren güzel oyuncu Ceyda Ateş değişimi ile de dikkat çekiyor. Ceyda Ateş'i görenlerin aklına 'estetik operasyon mu var?' sorusu geliyor. Güzel oyuncu Ceyda Ateş eski halinden oldukça farklı görünüyor. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "" ve "" gibi dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Ceyda Ateş'in makyaj yapmadığı, doğal güzelliğini sosyal medyadan gözler önüne serdiği iddialı fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Özellikle sıfır makyaj hali ile paylaştığı fotoğraflara yorum yağan Ceyda Ateş'in şeklini değiştirdiği kaşları ise takipçilerini ikiye böldü. Kiminin beğendiği, kiminin 'ne yaptıysan hemen eski haline dön' dediği yeni kaşları Ceyda Ateş'i bambaşka biri haline dönüştürdü. Ceyda Ateş'in şelalenin altında çekildiği tatil fotoğrafı ise oldukça ilgi gördü. İşte yaptığı paylaşımlarda ve sizin için derlediğimiz

Ceyda Ateş'in makyajsız hali büyüledi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!

HADİSE

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Ceyda Ateş'in makyajsız hali büyüledi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!

HADİSE

Ceyda Ateş'in makyajsız hali büyüledi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!

SEREN SERENGİL

Ceyda Ateş'in makyajsız hali büyüledi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!

SEREN SERENGİL

Ceyda Ateş'in makyajsız hali büyüledi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Ceyda Ateş'in makyajsız hali büyüledi! Ünlü oyuncu Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine beğeni yağdı!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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