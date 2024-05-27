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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Eda Ece minik kızı Mina İpek ile ev halini paylaştı! "Kendine bu kadar yüklenme!"
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:46

Çiçeği burnunda anne Eda Ece minik kızı Mina İpek ile ev halini paylaştı! "Kendine bu kadar yüklenme!"

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlenen güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer şimdilerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin geçtiğimiz ay bir kız bebekleri olmuştu. Kızlarına Mina İpek adını veren Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden ilk aile pozu gelmişti. Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile yeni paylaşım geldi. Eda Ece kızı Mina İpek ile ev hallerini paylaşmaya devam ediyor...

Çiçeği burnunda anne Eda Ece minik kızı Mina İpek ile ev halini paylaştı! Kendine bu kadar yüklenme!

33 yaşında anneliği tadan Eda Ece'den hayranlarına sürpriz kare geldi. Anneliğin çok yakıştırıldığı Eda Ece minik kızı ile ev hallerini paylaştı...

Çiçeği burnunda anne Eda Ece minik kızı Mina İpek ile ev halini paylaştı! Kendine bu kadar yüklenme!

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlenen güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer şimdilerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Çiçeği burnunda anne Eda Ece minik kızı Mina İpek ile ev halini paylaştı! Kendine bu kadar yüklenme!

Uzun yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin geçtiğimiz ay bir kız bebekleri olmuştu.

Çiçeği burnunda anne Eda Ece minik kızı Mina İpek ile ev halini paylaştı! Kendine bu kadar yüklenme!

Kızlarına Mina İpek adını veren Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden aile pozu gelmişti.

Çiçeği burnunda anne Eda Ece minik kızı Mina İpek ile ev halini paylaştı! Kendine bu kadar yüklenme!

1 aylık olan minik kızları Mina İpek ile ilk kez dışarı çıkan Eda Ece ile eşi bu anı aile pozu ile ölümsüzleştirmişti.

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