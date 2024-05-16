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Haberler Galeri Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile yeni poz! "Minnoşumla günler böyle geçiyor"
Giriş Tarihi: 16.05.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 14:39

Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile yeni poz! "Minnoşumla günler böyle geçiyor"

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlenen güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer şimdilerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin geçtiğimiz ay bir kız bebekleri olmuştu. Kızlarına Mina İpek adını veren Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden ilk aile pozu gelmişti. Eda Ece'den minik kızları Mina İpek ile yeni paylaşım geldi. Eda Ece kızı Mina İpek ile ev hallerini "Minnoşumla günler böyle geçiyor" diyerek paylaştı...

Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile yeni poz! Minnoşumla günler böyle geçiyor

33 yaşında anneliği tadan Eda Ece'den hayranlarına sürpriz kare geldi. Anneliğin çok yakıştırıldığı Eda Ece minik kızı ile ev hallerini paylaştı...

Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile yeni poz! Minnoşumla günler böyle geçiyor

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlenen güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer şimdilerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile yeni poz! Minnoşumla günler böyle geçiyor

Uzun yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin geçtiğimiz ay bir kız bebekleri olmuştu.

Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile yeni poz! Minnoşumla günler böyle geçiyor

Kızlarına Mina İpek adını veren Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden aile pozu gelmişti.

Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile yeni poz! Minnoşumla günler böyle geçiyor

1 aylık olan minik kızları Mina İpek ile ilk kez dışarı çıkan Eda Ece ile eşi bu anı aile pozu ile ölümsüzleştirmişti.

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