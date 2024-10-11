Cihangir Ceyhan açıkladı: Dengeler’in ikinci sezonu gelecek mi? “Herhalde yapamayacağız bu işi” dedik!

"HERHALDE YAPAMAYACAĞIZ İŞİ" DEDİK!
-Aksiyonu bol bir iş. Zorlandığınız sahneler oldu mu? En aklınızda kalan sahneyi sorsam…
Kalçamdan bir kere bir ses geldi döner tekme atarken "pat" diye ne olduğunu anlamadım. 3-4 günde düşünce gücüyle onu böyle iyileştirdim çünkü duyduğumuz sese bütün koreografi ekibi "Herhalde yapamayacağız işi" dedik. Sonrasında ayak başparmağım döndü. Sonra gözümün altını boks çanına vurdum. Yani zor geçti tabii ki de ama o zaman da dişinle tırnağınla her anında olmanın, onu yapmanın ve bitirmiş olmanın keyfini yaşıyorsun. Bazı setlerde olur; az oynayıp veya süresi az olan insanların bir tadı damağında kalır ama Ferit benim için artık böyle bayılana kadar oynadığım bir şey oldu.
-Aksiyonda iyi miyiz sizce ülke olarak?
Tabii ki de iyiyiz. Çok başarılı stand ekipleri var. Aksiyon yönetmenlerimizin içinde de çok böyle "Ben aksiyon yönetmeniyim" tabiriyle kendini ifade eden insanlar yok ama çok iyi aksiyon çekebilecek insanlar var. Aksiyonda iyiyiz, iyi olduğumuzu düşünüyorum.
-Sosyal medyada "Dengeler" işinin "Sıfır Bir" ile benzerlik gösterdiğini söylemişler. Katılıyor musunuz?
Ya sokak ve suç hikayesi olduğu için benziyor. Ben oynuyorum diye benziyor olabilir (gülüyor). Savaş Satış oynadı Sıfır Bir'de de, Dengeler projesi dizisinde de. Birkaç bilinen isim de var, aslında janrıyla alakalı ama birbirinden çok edebiyatı olan birbirinden farklı işler. Sıfır Bir çok başka bir şeydi, Dengeler şahsına münhasır başka bir şey.
-Aslında bir projeyi kabul ederken kriter olarak neyi baz alıyorsunuz onu merak ediyorum…
Cihangir olarak ne oynayacağıma bakıyorum. Ben neyin parçası olarak oradayım. Gerçekten bir yönetmenin, bir yazarın "Cihangir diye bir oyuncu var, bu çocuk bunu oynayabilir veya bu çocuk bunu oynayabilir mi, bir görüşelim" falan bu noktalar beni çok heyecanlandırıyor. Seyircinin veya insanların aklına ilk gelen tavırda karakterler oynamaktan çok uzak bir sene geçirdim. Bir tek Dengeler; onun da suçu seven, suç popülizmi yapan bir hikayesi yok Dengeler'in. Dengeler gerçekten acılı bir Türk filmi gibiydi aslında bakarsanız. Çok esas oğlan, doğruyu söyleyen, çelik gibi duran profillerde de işler okuyorum. Onlardan da beni çok heyecanlandıranlar oluyor ama aslında bambaşka kötüyü oynayıp bütün sene boyunca Twitter'da iyili kötülü birçok yorum geldiğini hayal ederek okuduğum roller de var. Çeşitli yönetmenlerin çeşitli hikayeleri tarafından muhatap olmak gerçekten çok onur verici bir şey. Bunları seçerken hangisi artık yüreğimi tam güp güp ettiriyorsa onu yapıyorum.