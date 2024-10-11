Cihangir Ceyhan açıkladı: Dengeler’in ikinci sezonu gelecek mi? “Herhalde yapamayacağız bu işi” dedik!

HEMEN BUNA BİR AÇIKLIK GETİRMEK İSTİYORUM…

-"Dengeler" dizisinin ardından filmi için geri sayım başladı. Herkes dizinin ikinci sezonunu beklerken filminin çıkmasına isyan etmiş sosyal medyada. Anladığım kadarıyla film daha önce çekilmiş ama net detayları sizden dinlemek isterim…

Hemen buna bir açıklık getirmek istiyorum… "Dengeler" sinema filmi, "Dengeler: Biri Olmak" dizi projesinden daha önce çekilmiş bir filmdi. Bir festival süreci oldu, şu anda da vizyon sürecinde. "Dengeler: Biri Olmak" dizi projesinin devam filmi niteliğinde bir konumuz yok. "Dengeler: Biri Olmak" dizi projesinin belirli bir yerine kadar farklı bir kurguyla aslında olmayan sahnelerini izlemek gibi, aynı rüyayı görüp başka bir şekilde uyanmak gibi; çok fazla denenmemiş, benzer motivasyonlarla aynı karakterlerin ama "Öyle değil de aslında böyle olsaydı nasıl olurdu?" gibi bir kurgusuyla izleyeceğimiz bir kompozisyonu var şu an sinema filminin. Seyircimiz "Ya ağabey ne güzel izliyorduk diziyi neden böyle oldu bir anda film oldu?" dedi ama öyle bir şey değil. Film olarak çekmiştik bunu, sonrasında dizi. Dizinin devamı olur mu, ikinci sezonu olur mu bilmiyorum.

-İkisi konu ve tema olarak aynı ama değil mi?

Karakterler aynı, motivasyonlar aynı, "Dengeler" dünyası aynı. Dizi olunca başka bir kurgu, bir yerden sonrasının devamı gibi. Aslında birazcık dizinin ilk 4 bölümünün daha güzel pişirilmiş bir yemek hali gibi. Dengeler'i izleyip seven ve Dengeler dünyasıyla alakalı kendi fanatizmini yakalamış kişiler için bir devam filmi veya devam senaryosu kadar heyecanlandıracakları bir sinema filmi.

-Dengeler'in ikinci sezonu gelecek mi?

Hiçbir fikrim yok. Bana da çok fazla soruyorlar ama yazarıyla da yönetmeniyle de konuştum ne zaman olacağını bilmiyorlar.

-Gelsin ister misiniz?

Evet, isterim. Ama dediğim gibi dönemler, durumlar, okuduğumuz şeyler, nasıl bir Dengeler çekeceğiz bunlar da önemli tabii. Ama olma ihtimali var çünkü seyirci çok istiyor bir taraftan yarım kalsın istemiyor. Aslında yarım gibi de bitmedi ama duygusal orası biraz (gülüyor).