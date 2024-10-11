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Haberler Galeri Cihangir Ceyhan açıkladı: Dengeler’in ikinci sezonu gelecek mi? “Herhalde yapamayacağız bu işi” dedik!
Giriş Tarihi: 11.10.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:50

Cihangir Ceyhan açıkladı: Dengeler’in ikinci sezonu gelecek mi? “Herhalde yapamayacağız bu işi” dedik!

Inter Yapım imzasıyla Can Okan, Ahmet Ziyalar ve Sarp Kalfaoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, Süleyman Mert Özdemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Sarp Kalfaoğlu'nun kaleminden çıkan "Dengeler" filmi, bugün vizyona girdi. Suçlular, masumlar ve gözden kaybolanların hikayesini beyazperdeye taşıyan filmde başrolü canlandıran Cihangir Ceyhan ile vizyon öncesi bir araya geldik. Filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DÖNGEL
Cihangir Ceyhan açıkladı: Dengeler’in ikinci sezonu gelecek mi? Herhalde yapamayacağız bu işi dedik!

Dengeler filminin başrolünü üstlenen Cihangir Ceyhan, Sabah Günaydın TV'de Yasemin Döngel'in sunduğu 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk oldu. Ceyhan, "Dengeler: Biri Olmaz" dizisinin ikinci sezonu beklenirken neden film olarak vizyona girdiğiyle en çok merak edilen soruya yanıt verdi. Boks çekimlerinde zorlandığını belirten oyuncu, "Döner tekme atarken kalçamdan 'pat' diye bir ses geldi. Duyduğumuz sese bütün koreografi ekibi 'Herhalde yapamayacağız bu işi' dedik. Sonrasında ayak başparmağım döndü. Bir de gözümün altını boks çanına vurdum." ifadelerini kullandı. Hayatında dengeye ne denli önem verdiğini anlattı, "Affetmek mi, intikam almak mı?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkatleri üzerine çekti. İşte röportajın tüm detayları…

Cihangir Ceyhan açıkladı: Dengeler’in ikinci sezonu gelecek mi? Herhalde yapamayacağız bu işi dedik!

-"Dengeler" vizyona giriyor. Heyecan durumunuz nedir?

Heyecanlıyız tabii filmimiz çıkacak. İzleyicisiyle buluşacak, heyecanlıyım.

-Bir sene önce yine bu salonda "Güven Bana" filmi için bir araya gelmiştik. Geçtiğimiz günlerde de "Yankı: Görünmez El" projesinde denk geldik. Bugün "Dengeler"… Belki bu süreçte kaçırdığım işler de olmuştur. Epey aktiftiniz…

Evet. Bir sene içinde zannedersem bir tane sinema filmi, üç tane de dijital proje yaptım. Başka başka şeyler oynadım benim için de çok yoğun geçti.

-Ekran düşünceniz var mı bu arada merak ettim…

Yani aslında okuduğum şeyler var. Son noktaya gelemediğimiz birkaç iş var. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum birkaç heyecan verici hikaye var. Hangisini seçeceğim benim için de heyecan verici ama birçok işle muhatap olmak da gerçekten gurur ve mutluluk verici bir şey.

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Cihangir Ceyhan açıkladı: Dengeler’in ikinci sezonu gelecek mi? Herhalde yapamayacağız bu işi dedik!

HEMEN BUNA BİR AÇIKLIK GETİRMEK İSTİYORUM…

-"Dengeler" dizisinin ardından filmi için geri sayım başladı. Herkes dizinin ikinci sezonunu beklerken filminin çıkmasına isyan etmiş sosyal medyada. Anladığım kadarıyla film daha önce çekilmiş ama net detayları sizden dinlemek isterim…

Hemen buna bir açıklık getirmek istiyorum… "Dengeler" sinema filmi, "Dengeler: Biri Olmak" dizi projesinden daha önce çekilmiş bir filmdi. Bir festival süreci oldu, şu anda da vizyon sürecinde. "Dengeler: Biri Olmak" dizi projesinin devam filmi niteliğinde bir konumuz yok. "Dengeler: Biri Olmak" dizi projesinin belirli bir yerine kadar farklı bir kurguyla aslında olmayan sahnelerini izlemek gibi, aynı rüyayı görüp başka bir şekilde uyanmak gibi; çok fazla denenmemiş, benzer motivasyonlarla aynı karakterlerin ama "Öyle değil de aslında böyle olsaydı nasıl olurdu?" gibi bir kurgusuyla izleyeceğimiz bir kompozisyonu var şu an sinema filminin. Seyircimiz "Ya ağabey ne güzel izliyorduk diziyi neden böyle oldu bir anda film oldu?" dedi ama öyle bir şey değil. Film olarak çekmiştik bunu, sonrasında dizi. Dizinin devamı olur mu, ikinci sezonu olur mu bilmiyorum.

-İkisi konu ve tema olarak aynı ama değil mi?

Karakterler aynı, motivasyonlar aynı, "Dengeler" dünyası aynı. Dizi olunca başka bir kurgu, bir yerden sonrasının devamı gibi. Aslında birazcık dizinin ilk 4 bölümünün daha güzel pişirilmiş bir yemek hali gibi. Dengeler'i izleyip seven ve Dengeler dünyasıyla alakalı kendi fanatizmini yakalamış kişiler için bir devam filmi veya devam senaryosu kadar heyecanlandıracakları bir sinema filmi.

-Dengeler'in ikinci sezonu gelecek mi?

Hiçbir fikrim yok. Bana da çok fazla soruyorlar ama yazarıyla da yönetmeniyle de konuştum ne zaman olacağını bilmiyorlar.

-Gelsin ister misiniz?

Evet, isterim. Ama dediğim gibi dönemler, durumlar, okuduğumuz şeyler, nasıl bir Dengeler çekeceğiz bunlar da önemli tabii. Ama olma ihtimali var çünkü seyirci çok istiyor bir taraftan yarım kalsın istemiyor. Aslında yarım gibi de bitmedi ama duygusal orası biraz (gülüyor).

Cihangir Ceyhan açıkladı: Dengeler’in ikinci sezonu gelecek mi? Herhalde yapamayacağız bu işi dedik!

-Bilmeyenler, izlemeyenler için en baştan başlayalım. Ne anlatıyor, derdi gayesi ne Dengeler'in?

Dengeler: Hayatında içinde biri olmak, fark edilmek istenen insanların kendince karar verdikleri bir kurgu yaptıkları hikayenin içinde aslında mukadderat dediğimiz durumun onların kendi kurdukları plana biraz gol atması. İnsanların kendi seçeneklerini verip bunun karşılığındaki sonuçları ödemesiyle alakalı kıssadan hisse olmayıp yüzde yüz gerçekliğiyle bize hayatın kanunlarını öğreten, bir yerinden bir şeyler söyleyen bir sinema filmi.

-Karakteriniz Ferit'i biraz sizden dinleyebilir miyiz?

Aslında boksör olmak isteyen, boksör olamamış ama bir şekilde onu bırakmayan, bunu hayallerinde kendi için bir saplantı haline getirmiş, hatta "Anama sözüm var" gibi kendine bunu dert etmiş bir çocuk. Onun yanında 3 karakterin yanında kesişen hikayesini de anlatıyor.

-Sizi filmde boksör olarak izliyoruz. Bunun için bir eğitim almış mıydınız? Daha önce deneyiminiz olmuş muydu?

Yani spor olsun diye daha öncelerde yapmıştım ama Ferit'e hazırlanırken dizi sürecinde ve sinema filminde bir aydan fazla sürede iki tane koreografi var; bir tanesi sokakta çektiğimiz, çok yorulduğumuz, bayıldığımız artık bir şey. Sonrasında yine aynı zorluklarla boks ringinde çektiğimiz bir koreografisi var. Güzel, keyifli bir heves. Yalandan bir eğitim gibi değil de şöyle bir ay, bir buçuk ay; birçok kere de sakatlandım ama biraz Ferit'in kendi temel motivasyonuyla da bağdaşan psikolojik süreç oldu benim için.

-Filmden sonra boksa devam eder misiniz?

Bazen antrenmanlar yapıyorum tabii. Bilmiyorum yani devamını çekersek, bir daha boks yapar mı Ferit veya başka bir boksörü oynar mıyım ileride, umarım oynarım keyifli yani.

Cihangir Ceyhan açıkladı: Dengeler’in ikinci sezonu gelecek mi? Herhalde yapamayacağız bu işi dedik!

"HERHALDE YAPAMAYACAĞIZ İŞİ" DEDİK!

-Aksiyonu bol bir iş. Zorlandığınız sahneler oldu mu? En aklınızda kalan sahneyi sorsam…

Kalçamdan bir kere bir ses geldi döner tekme atarken "pat" diye ne olduğunu anlamadım. 3-4 günde düşünce gücüyle onu böyle iyileştirdim çünkü duyduğumuz sese bütün koreografi ekibi "Herhalde yapamayacağız işi" dedik. Sonrasında ayak başparmağım döndü. Sonra gözümün altını boks çanına vurdum. Yani zor geçti tabii ki de ama o zaman da dişinle tırnağınla her anında olmanın, onu yapmanın ve bitirmiş olmanın keyfini yaşıyorsun. Bazı setlerde olur; az oynayıp veya süresi az olan insanların bir tadı damağında kalır ama Ferit benim için artık böyle bayılana kadar oynadığım bir şey oldu.

-Aksiyonda iyi miyiz sizce ülke olarak?

Tabii ki de iyiyiz. Çok başarılı stand ekipleri var. Aksiyon yönetmenlerimizin içinde de çok böyle "Ben aksiyon yönetmeniyim" tabiriyle kendini ifade eden insanlar yok ama çok iyi aksiyon çekebilecek insanlar var. Aksiyonda iyiyiz, iyi olduğumuzu düşünüyorum.

-Sosyal medyada "Dengeler" işinin "Sıfır Bir" ile benzerlik gösterdiğini söylemişler. Katılıyor musunuz?

Ya sokak ve suç hikayesi olduğu için benziyor. Ben oynuyorum diye benziyor olabilir (gülüyor). Savaş Satış oynadı Sıfır Bir'de de, Dengeler projesi dizisinde de. Birkaç bilinen isim de var, aslında janrıyla alakalı ama birbirinden çok edebiyatı olan birbirinden farklı işler. Sıfır Bir çok başka bir şeydi, Dengeler şahsına münhasır başka bir şey.

-Aslında bir projeyi kabul ederken kriter olarak neyi baz alıyorsunuz onu merak ediyorum…

Cihangir olarak ne oynayacağıma bakıyorum. Ben neyin parçası olarak oradayım. Gerçekten bir yönetmenin, bir yazarın "Cihangir diye bir oyuncu var, bu çocuk bunu oynayabilir veya bu çocuk bunu oynayabilir mi, bir görüşelim" falan bu noktalar beni çok heyecanlandırıyor. Seyircinin veya insanların aklına ilk gelen tavırda karakterler oynamaktan çok uzak bir sene geçirdim. Bir tek Dengeler; onun da suçu seven, suç popülizmi yapan bir hikayesi yok Dengeler'in. Dengeler gerçekten acılı bir Türk filmi gibiydi aslında bakarsanız. Çok esas oğlan, doğruyu söyleyen, çelik gibi duran profillerde de işler okuyorum. Onlardan da beni çok heyecanlandıranlar oluyor ama aslında bambaşka kötüyü oynayıp bütün sene boyunca Twitter'da iyili kötülü birçok yorum geldiğini hayal ederek okuduğum roller de var. Çeşitli yönetmenlerin çeşitli hikayeleri tarafından muhatap olmak gerçekten çok onur verici bir şey. Bunları seçerken hangisi artık yüreğimi tam güp güp ettiriyorsa onu yapıyorum.

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