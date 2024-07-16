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Haberler Galeri Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak çok zor! Şimdilerde zengin kocasıyla İngiltere'de yaşıyor...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 07:08

Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak çok zor! Şimdilerde zengin kocasıyla İngiltere'de yaşıyor...

Yayınlandığı dönem büyük ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın şimdi ne yapıyor? Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor. Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın inanılmaz değişimi…

Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak çok zor! Şimdilerde zengin kocasıyla İngiltere’de yaşıyor...

90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere'de yaşayan Sonay Aydın son haliyle beğeni topluyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak çok zor! Şimdilerde zengin kocasıyla İngiltere’de yaşıyor...

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti.

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Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak çok zor! Şimdilerde zengin kocasıyla İngiltere’de yaşıyor...

Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halliyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak çok zor! Şimdilerde zengin kocasıyla İngiltere’de yaşıyor...

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak çok zor! Şimdilerde zengin kocasıyla İngiltere’de yaşıyor...

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" demişti.

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