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Haberler Galeri Çılgın Bediş'in Banu'su estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın artık bambaşka biri!
Giriş Tarihi: 09.09.2021 07:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 07:19

Çılgın Bediş'in Banu'su estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın şimdi ne yapıyor? Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi

Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Çılgın Bediş’in Bunu’su Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın şimdi ne yapıyor?

Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Çılgın Bediş’in Bunu’su Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu.

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Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Çılgın Bediş’in Bunu’su Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti.

Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Çılgın Bediş’in Bunu’su Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Çılgın Bediş’in Bunu’su Sonay Aydın artık bambaşka biri!

İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi…

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