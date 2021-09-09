Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Çılgın Bediş’in Bunu’su Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın şimdi ne yapıyor? Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi... Sadece görüntüsü değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: 2001 yılına kadar ekran macerası süren bu eğlenceli gençlik dizisindeki Banu'yu canlandıran oyuncu, karikatürdeki karaktere birebir benzerliği ve saf halleriyle dikkat çekiyor. Sonay Aydın, Banu olmadan hemen önce oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor: 'Ortaokul yıllarında tiyatro yaparak oyunculuğa başladım. İTÜ'de konservatuar bölümünü kazanınca İstanbul'a yerleştim ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu'na başvurdum. İlk Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Kadınlık Bizde Kalsın' oyununda yer aldım.' Oyuncu, bir gün kayıtlı olduğu ajanstan 'Çılgın Bediş' dizisindeki Banu karakteri için oyuncu arandığı bilgisini alıyor ve seçmelere katılıyor: 'Çocukluğumda Gırgır dergisini çok sever ve Çılgın Bediş'i de bilirdim. Dizinin bütün karakterlerini bulmuş, bir tek Banu'yu bulamamışlardı. Dizideki Banu gibi tepeden tırnağa kendimi değiştirdim. Annemin bol eteğini giyip suratıma farklı bir makyaj yaparak ajanstan içeri girdim. Yapımcısından yönetmenine herkes şaşırmış bir şekilde bana bakıyordu. Yönetmenimiz Turgut Yasalar 'Biri beni çimdiklesin bu kız karikatürden mi fırlayıp geldi' dedi. İşte o gün, harika bir karakterle televizyona adım atacağım ilk andı.' Oyuncu, izleyicinin Banu'yu saflığı ve şaşkınlığıyla sevdiğini söylüyor: 'Kendi içinde platonik aşklar yaşayan Banu, okul hayatında tam tersine çok zeki ve akıllıydı. Ben bu karakteri o kadar çok sevmiştim ki bazen çekim aralarında bile role takılıp kalırdım. Çünkü ilk günden itibaren Banu'ya ruhunu ben vermiştim. Dış çekimlerimiz Bediş'in hayalleri sayesinde genellikle ormanda geçerdi... Herhalde gençliğin verdiği enerjiyle -1 derecede bile üşümez hemen çekimleri bitirirdik. Dizide yüzlerce masal karakterlerini canlandırdık. Şirinler, Sindirella, Pamuk Prenses, Safinaz ve Temel Reis... Tabii Banu'nun Savaş'a olan aşkı da komik sahneleri beraberinde getiriyordu.' EŞİMLE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM Orada hayatımın ilk aşkı olan İngiltere'nin köklü ailelerinden birine mensup işadamı eşimle tanıştım. Her ne kadar ömrümü başka bir ülkede geçirmek istemesem de âşık olunca insan her şeye boyun eğiyor. İlk eşimi, 2012 yılında yaşadığı kalp krizi sonucu kaybettim. Uzun süren bir depresyondan destek alarak çıkmayı başardım. Doktorum ağlamak yerine güzel günleri hatırlayıp gülmem gerektiğini söyledi. Bir üniversitenin drama bölümünde dersler de vermeye başladım. Hayatımın akışı bir kez daha başarılı bir İngiliz işadamıyla evlenerek değişti. Şu anda çok mutlu bir evliliğim ve güzel bir yaşantım var. Eşim de Türkiye'yi çok seviyor. Birkaç yıla kadar Türkiye'ye dönmek ve oyunculuk mesleğiyle hasret gidermek istiyorum. İnsanlar beni farklı karakterlerde de izlemeli.' Oyuncu, pandemiden hemen önce de yarı zamanlı öğretmenlik yaptığını dile getiriyor. Ünlü güzellerin estetiksiz hallerini sizler için derledik...