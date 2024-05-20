Çılgın Bediş’in Banu’suydu... Çılgın Bediş’in 52 yaşındaki Sonay Aydın estetik harikası oldu!

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halliyle dikkat çekmeyi başarıyor.