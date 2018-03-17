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’un kızı günden güne eriyor

Giriş Tarihi: 17.03.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 13:26
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’un kızı günden güne eriyor
Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber günden güne eriyor

Bir döneme damgasını vuran annesi gibi moda dünyasına adım atan kariyerinde hızlı adımlarla yükseliyor.

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’un kızı günden güne eriyor
Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber günden güne eriyor

Bir dönemin ünlü modellerinden artık rahatça emekliliğin keyfini çıkarabilir. Çünkü bayrağı ondan devralan kendi öz kızı en az onun kadar iddialı.

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’un kızı günden güne eriyor
Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber günden güne eriyor

Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Kaia, artık profesyonel olarak modellik yapıyor. Üstelik görünüşe göre de ileride annesinin en parlak dönemlerini hiç aratmayacak.

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’un kızı günden güne eriyor
Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber günden güne eriyor

Ancak , gösteri dünyasının kurallarına uyabilmek için sağlığını da tehlikele atıyor.

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’un kızı günden güne eriyor
Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber günden güne eriyor

16 yaşındaki genç kız önceki gün Batı Hollywood'da görüntülendi. Bir kot şort, tişört ve ceket giymiş olan 'in bir deri bir kemik hali dikkatlerden kaçmadı.

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’un kızı günden güne eriyor
Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber günden güne eriyor

Genç kızın özellikle de bacaklarının inceliği hayranlarını endişelendirdi.

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’un kızı günden güne eriyor
Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber günden güne eriyor
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