Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber günden güne eriyor

Bir döneme damgasını vuran annesi Cindy Crawford gibi moda dünyasına adım atan Kaia Gerber kariyerinde hızlı adımlarla yükseliyor. Bir dönemin ünlü modellerinden Cindy Crawford artık rahatça emekliliğin keyfini çıkarabilir. Çünkü bayrağı ondan devralan kendi öz kızı Kaia Gerber en az onun kadar iddialı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Kaia, artık profesyonel olarak modellik yapıyor. Üstelik görünüşe göre de ileride annesinin en parlak dönemlerini hiç aratmayacak. Ancak Kaia Gerber, gösteri dünyasının kurallarına uyabilmek için sağlığını da tehlikele atıyor. 16 yaşındaki genç kız önceki gün Batı Hollywood'da görüntülendi. Bir kot şort, tişört ve ceket giymiş olan Kaia Gerber'in bir deri bir kemik hali dikkatlerden kaçmadı. Genç kızın özellikle de bacaklarının inceliği hayranlarını endişelendirdi.