"Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna olay yanıt! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Amerika'da aşk tazeledi!

"ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül önceki akşam yurda dönerek kendilerini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Neslihan Atagül "Her şey harikaydı, çok güzel geçti, çok güzel ağarladılar bizi" diyerek mutluluğunu dile getirdi.