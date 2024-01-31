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Haberler Galeri "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna olay yanıt! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Amerika'da aşk tazeledi!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 08:05

"Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna olay yanıt! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Amerika'da aşk tazeledi!

Oyuncu Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika'daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı 'Turkish Drama Gala' gecesine katıldı. Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10. yılı şerefine Miami'de gerçekleşen törene Turkish Drama Queen olarak davet edilen oyuncu, gece sonrası eşi Kadir Doğulu ile beş gün daha Amerika'da kalarak aşklarını tazeledi. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu çiftin fanları, yapay zeka ile ikilinin çocukları olduğunu varsayarak fotoğraf oluşturmuştu. Doğulu, bu durumu hatırlatan muhabirlerin "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna bakın ne dedi…

Çocuk düşünüyor musunuz? sorusuna olay yanıt! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Amerika’da aşk tazeledi!

Amerika'dan yurda dönen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu çiftin fanları, yapay zeka ile ikilinin çocukları olduğunu varsayarak fotoğraf oluşturmuştu. Doğulu, bu durumu hatırlatan muhabirlerin "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili yanıt verdi.

Çocuk düşünüyor musunuz? sorusuna olay yanıt! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Amerika’da aşk tazeledi!

Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde Türk dizilerinin Latin Amerika'daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı 'Turkish Drama Gala' gecesinin onur konuğu olarak katılmıştı.

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Çocuk düşünüyor musunuz? sorusuna olay yanıt! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Amerika’da aşk tazeledi!

İSPANYOLCA 'TEŞEKKÜR' KONUŞMASI

Milliyet'in haberine göre; Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10. yılı şerefine, 22 Ocak'ta Miami'de gerçekleşen törende başarılı oyuncu Neslihan Atagül sahneye "Turkish Drama Queen" olarak davet edilmiş, ünlü oyuncu sahnede teşekkür konuşmasını da İspanyolca olarak gerçekleştirmişti.

Çocuk düşünüyor musunuz? sorusuna olay yanıt! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Amerika’da aşk tazeledi!

5 GÜN AŞK TAZELEDİLER

Eşi Kadir Doğulu bu başarıyı Çiftetelli oynayarak kutlamış ve ikili ödül gecesi sonrası yaklaşık 5 gün Amerika'da kalarak aşk tazelemişti.

Çocuk düşünüyor musunuz? sorusuna olay yanıt! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Amerika’da aşk tazeledi!

"ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül önceki akşam yurda dönerek kendilerini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Neslihan Atagül "Her şey harikaydı, çok güzel geçti, çok güzel ağarladılar bizi" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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