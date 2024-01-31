Giriş Tarihi: 31.01.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
08:05
"Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna olay yanıt! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Amerika'da aşk tazeledi!
Oyuncu Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika'daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı 'Turkish Drama Gala' gecesine katıldı. Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10. yılı şerefine Miami'de gerçekleşen törene Turkish Drama Queen olarak davet edilen oyuncu, gece sonrası eşi Kadir Doğulu ile beş gün daha Amerika'da kalarak aşklarını tazeledi. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu çiftin fanları, yapay zeka ile ikilinin çocukları olduğunu varsayarak fotoğraf oluşturmuştu. Doğulu, bu durumu hatırlatan muhabirlerin "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna bakın ne dedi…