Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Bez Bebek’in Pompi’si şimdi güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Bez Bebek'in Pompi'sinin son hali dudak uçuklattı! Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştı. Elif Ceren Balıkçı, Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu şimdilerde güzelliği ile ilgi odağı oluyor. İşte Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali…