Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Bez Bebek’in Pompi’si şimdi güzelliğiyle hayran bırakıyor!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:01

Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Bez Bebek’in Pompi’si şimdi güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Bez Bebek'in Pompi'sinin son hali dudak uçuklattı! Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştı. Elif Ceren Balıkçı, Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu şimdilerde güzelliği ile ilgi odağı oluyor. İşte Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali

Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Bez Bebek’in Pompi’si şimdi güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Elif Ceren Balıkçı'nın özellikle kötü karakterlerdeki başarılı oyunculuğu dikkat çekiyordu.

Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Bez Bebek’in Pompi’si şimdi güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanımıştık ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Bez Bebek’in Pompi’si şimdi güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Hayatımıza ilk 2008'de Kayıp Prenses dizisiyle girmiş Nil karakteri ile tanınmıştı…

Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Bez Bebek’in Pompi’si şimdi güzelliğiyle hayran bırakıyor!

2010 yılında Bez Bebek ile tekrar dizilerde gördük. Yaramaz ve aklı hep kötülüğe çalışan Özge ile aşırı yakın olup yine herkesin nefret odağı olmuştu.

Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Bez Bebek’in Pompi’si şimdi güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Birçok dizide karşımıza çıkan kötü karakterli, sinsi ve çirkef rollerde gördüğümüz Elif'in bu rollerdeki başarılı oyunculuğu her zaman dikkat çekiyor.

SON DAKİKA