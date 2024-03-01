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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın’ın ‘Beton Orçun’u kocaman delikanlı oldu! İşte ‘Beton Orçun’ Alp Eren Khamis’in son hali!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 18:25

Çocuklar Duymasın’ın ‘Beton Orçun’u kocaman delikanlı oldu! İşte ‘Beton Orçun’ Alp Eren Khamis’in son hali!

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde sevilen 'Beton Orçun' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alp Eren Khamis, şimdilerde büyüdü. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'i görenin ağzı açık kalıyor. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu. İşte 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis'in son hali!

Çocuklar Duymasın’ın ‘Beton Orçun’u kocaman delikanlı oldu! İşte ‘Beton Orçun’ Alp Eren Khamis’in son hali!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. 20 yaşına basan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın’ın ‘Beton Orçun’u kocaman delikanlı oldu! İşte ‘Beton Orçun’ Alp Eren Khamis’in son hali!

SON HALİ MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Ünlü oyuncunun son hali, magazin gündeminde yine yer buldu.

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Çocuklar Duymasın’ın ‘Beton Orçun’u kocaman delikanlı oldu! İşte ‘Beton Orçun’ Alp Eren Khamis’in son hali!

PAYLAŞIMLARIYLA İLGİ ÇEKİYOR

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla da ilgi çekiyor.

Çocuklar Duymasın’ın ‘Beton Orçun’u kocaman delikanlı oldu! İşte ‘Beton Orçun’ Alp Eren Khamis’in son hali!

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR!

Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Çocuklar Duymasın’ın ‘Beton Orçun’u kocaman delikanlı oldu! İşte ‘Beton Orçun’ Alp Eren Khamis’in son hali!

İşte 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis'in son hali!

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