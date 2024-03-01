Çocuklar Duymasın’ın ‘Beton Orçun’u kocaman delikanlı oldu! İşte ‘Beton Orçun’ Alp Eren Khamis’in son hali!

Giriş Tarihi: 01.03.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
18:25
Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde sevilen 'Beton Orçun' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alp Eren Khamis, şimdilerde büyüdü. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'i görenin ağzı açık kalıyor. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu. İşte 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis'in son hali!