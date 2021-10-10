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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'unuı bir de şimdi görün... 18 yaşındaki 'Beton Orçun'' Alp Eren Khamis değişimi ile ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 10.10.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 11:17

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'unuı bir de şimdi görün... 18 yaşındaki 'Beton Orçun'' Alp Eren Khamis değişimi ile ilgi odağı oldu!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basmıştı. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile doğum gününü kutladığı Alp Eren Khamis'in son hali sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Annesini geçtiğimiz senelerde kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i yeni yaşında yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağmıştı. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali...

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unuı bir de şimdi görün... 18 yaşındaki ’Beton Orçun’’ Alp Eren Khamis değişimi ile ilgi odağı oldu!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unuı bir de şimdi görün... 18 yaşındaki ’Beton Orçun’’ Alp Eren Khamis değişimi ile ilgi odağı oldu!

Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basmıştı.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unuı bir de şimdi görün... 18 yaşındaki ’Beton Orçun’’ Alp Eren Khamis değişimi ile ilgi odağı oldu!

Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile doğum gününü kutladığı Alp Eren Khamis'in son hali sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unuı bir de şimdi görün... 18 yaşındaki ’Beton Orçun’’ Alp Eren Khamis değişimi ile ilgi odağı oldu!

Annesini geçtiğimiz senelerde kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i yeni yaşında yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağmıştı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’unuı bir de şimdi görün... 18 yaşındaki ’Beton Orçun’’ Alp Eren Khamis değişimi ile ilgi odağı oldu!
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