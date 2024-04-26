Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
11:19
Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari'nin minik kızı Müjgan sevimliliğiyle hayran bıraktı! 2017'de yakışıklı oyuncuyla evlenmişti...
Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü romantik sözlerle kutlamıştı. Ayşecan Tatari son olarak kızı Müjgan'ın tatlı mı tatlı bir karesini paylaştı. Ayşecan Tatari'nin minik kızı Müjgan'a beğeni ve yorum yağdı...