Giriş Tarihi: 04.10.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
07:48
Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ'dan dikkat çeken itiraf! ‘Aşırı titiz bir kadınım’
Pınar Altuğ, güzellik fuarına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altuğ, çok titiz bir kadın olduğunu belirterek şunları söyledi: "İflah olmaz bir başak burcuyum. Gün geçtikte fena oluyorum. Ev dağıldı ve kirlendi diye kızmam ama hemen temizlerim. Bana göre hayat yaşamaya değer. Çevremizdeki her şey bizim hayatımızı güzelleştirsin diye var."