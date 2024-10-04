Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan dikkat çeken itiraf! ‘Aşırı titiz bir kadınım’

Pınar Altuğ 50. yaş pozlarını "Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana "iyi ki doğdun" dedi, herkese teker teker teşekkür ederim" notuyla paylaştı.