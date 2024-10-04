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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ'dan dikkat çeken itiraf! ‘Aşırı titiz bir kadınım’
Giriş Tarihi: 04.10.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 07:48

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ'dan dikkat çeken itiraf! ‘Aşırı titiz bir kadınım’

Pınar Altuğ, güzellik fuarına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altuğ, çok titiz bir kadın olduğunu belirterek şunları söyledi: "İflah olmaz bir başak burcuyum. Gün geçtikte fena oluyorum. Ev dağıldı ve kirlendi diye kızmam ama hemen temizlerim. Bana göre hayat yaşamaya değer. Çevremizdeki her şey bizim hayatımızı güzelleştirsin diye var."

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan dikkat çeken itiraf! ‘Aşırı titiz bir kadınım’

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan dikkat çeken itiraf! ‘Aşırı titiz bir kadınım’

"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle mesleğinin zirvesine ulaşan Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan düzgün fiziği ile takipçilerin büyük beğenisini kazanmıştı.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan dikkat çeken itiraf! ‘Aşırı titiz bir kadınım’

Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ'un çok mutlu bir evliliği var.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan dikkat çeken itiraf! ‘Aşırı titiz bir kadınım’

Son yıllarda meslek hayatına tiyatro ile devam eden Pınar Altuğ 50. yaşını da sahnede kutlamıştı.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan dikkat çeken itiraf! ‘Aşırı titiz bir kadınım’

Pınar Altuğ 50. yaş pozlarını "Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana "iyi ki doğdun" dedi, herkese teker teker teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

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