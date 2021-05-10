Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü ismi ile evli olan oyuncu Merve Dizdar Anneler Günü'nde kayınvalidesini de unutmadı!

Son dönemde rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan oyuncu Merve Dizdar, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar oyunculuğunun yanı sıra son derece mütevazı özel hayatıyla da takdir topluyor. Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen isimlerinden Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine girdi. İkilinin evli olduğunu ilke defa öğrenen ve oldukça şaşıranlar, çiftin mutluluğunu yakından takip etmeye başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çiftten Merve Dizdar son olarak Anneler Günü paylaşımlarıyla dikkat çekti. Anneler Günü'nden kayınvalidesini de unutmayan Merve Dizdar'a "Hayırlı gelin" yorumları yapıldı. İşte Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesi ve kayınvalidesi...