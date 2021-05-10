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Haberler Galeri Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü ismi ile evli olan oyuncu Merve Dizdar Anneler Günü'nde kayınvalidesini de unutmadı!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 10:25

'nin ünlü ismi ile evli olan oyuncu 'nde kayınvalidesini de unutmadı!

Son dönemde rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan oyuncu , sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri. 'nın Gülben'i Merve Dizdar oyunculuğunun yanı sıra son derece mütevazı özel hayatıyla da takdir topluyor. Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan 'nin sevilen isimlerinden Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine girdi. İkilinin evli olduğunu ilke defa öğrenen ve oldukça şaşıranlar, çiftin mutluluğunu yakından takip etmeye başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çiftten Merve Dizdar son olarak paylaşımlarıyla dikkat çekti. Anneler Günü'nden kayınvalidesini de unutmayan Merve Dizdar'a "Hayırlı gelin" yorumları yapıldı. İşte ve kayınvalidesi...

Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü ismi ile evli olan oyuncu Merve Dizdar Anneler Günü'nde kayınvalidesini de unutmadı!

Son dönemde rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan oyuncu , sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri.

Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü ismi ile evli olan oyuncu Merve Dizdar Anneler Günü'nde kayınvalidesini de unutmadı!

'nın Gülben'i oyunculuğunun yanı sıra son derece mütevazı özel hayatıyla da takdir topluyor.

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Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü ismi ile evli olan oyuncu Merve Dizdar Anneler Günü'nde kayınvalidesini de unutmadı!

, kendisi gibi oyuncu olan 'nin sevilen isimlerinden Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine girdi.

Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü ismi ile evli olan oyuncu Merve Dizdar Anneler Günü'nde kayınvalidesini de unutmadı!

İkilinin evli olduğunu ilke defa öğrenen ve oldukça şaşıranlar, çiftin mutluluğunu yakından takip etmeye başladı.

Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü ismi ile evli olan oyuncu Merve Dizdar Anneler Günü'nde kayınvalidesini de unutmadı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çiftten son olarak paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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