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Haberler Galeri Cüretkar pozların kadını Songül Karlı yine yaptı yapacağını! "Bu sen olamazsın" "Basmış filtreyi"
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:49

Cüretkar pozların kadını Songül Karlı yine yaptı yapacağını! "Bu sen olamazsın" "Basmış filtreyi"

Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını veren pozlarla yürek hoplatmıştı. Songül Karlı verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak filtreyi abarttığı pozları ile sosyal medyanın diline düştü. Songül Karlı'ya "Bu sen olamazsın" "Basmış filtreyi" yorumları yağdı... İşte 50'lik güzel Songül Karlı'nın yeni pozları...

Cüretkar pozların kadını Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Bu sen olamazsın Basmış filtreyi

Uğradığı büyük değişim sonrası şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'yı artık hayranları da tanıyamıyor... "Songül Karlı olduğuna emin miyiz?" yorumları yapılan sanatçı yine iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı...

Cüretkar pozların kadını Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Bu sen olamazsın Basmış filtreyi

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı'dan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Çok konuşulan karelerine yenilerini ekleyen Songül Karlı yine çok iddialı...

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Cüretkar pozların kadını Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Bu sen olamazsın Basmış filtreyi

Songül Karlı son olarak filtreyi abarttığı pozları ile sosyal medyanın diline düştü.

Cüretkar pozların kadını Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Bu sen olamazsın Basmış filtreyi

Songül Karlı'ya "Bu sen olamazsın" "Basmış filtreyi" yorumları yağdı...

Cüretkar pozların kadını Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Bu sen olamazsın Basmış filtreyi

İşte 50'lik güzel Songül Karlı'nın yeni pozları...

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