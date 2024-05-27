Cüretkar pozların kadını Songül Karlı yine yaptı yapacağını! "Bu sen olamazsın" "Basmış filtreyi"

Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:49
Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını veren pozlarla yürek hoplatmıştı. Songül Karlı verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak filtreyi abarttığı pozları ile sosyal medyanın diline düştü. Songül Karlı'ya "Bu sen olamazsın" "Basmış filtreyi" yorumları yağdı... İşte 50'lik güzel Songül Karlı'nın yeni pozları...