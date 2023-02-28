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Haberler Galeri CZN Burak depremde ölen Taha Duymaz'a yapılan çirkin yorumu paylaşarak isyan etti! "Değdi mi?"
Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:59

CZN Burak depremde ölen Taha Duymaz'a yapılan çirkin yorumu paylaşarak isyan etti! "Değdi mi?"

Deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan ve geçen günlerde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz sevenlerini acıya boğmuştu. Son olarak arkadaşı Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle bir araya gelmişti. Duygusal buluşmadan detayları paylaşan Ragıb Narin "Taha depreme yatakta yakalanmış ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz, hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış. Tıpkı hayatı gibi..." demişti. Geçmişte yokluk içinde yaşadığı evinin mutfağından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada sürekli hor görüldüğünden dolayı, karşılaştığı sıkıntılardan dert yanan Taha Duymaz'a yapılan bir yorumu sayfasına taşıyan CZN Burak isyan etti. Fenomen CZN Burak, 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'a kötü yorumda bulunanlara seslendi: Değdi mi?

CZN Burak depremde ölen Taha Duymaz’a yapılan çirkin yorumu paylaşarak isyan etti! Değdi mi?

Hatay'daki köy evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla tanınan ve büyük ilgi ile takip edilen Taha Duymazdeprem hayattan kopardı.

CZN Burak depremde ölen Taha Duymaz’a yapılan çirkin yorumu paylaşarak isyan etti! Değdi mi?

Deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan ve geçen günlerde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz sevenlerini acıya boğmuştu.

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CZN Burak depremde ölen Taha Duymaz’a yapılan çirkin yorumu paylaşarak isyan etti! Değdi mi?

Geçmişte yokluk içinde yaşadığı evinin mutfağından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada sürekli hor görüldüğünden dolayı, karşılaştığı sıkıntılardan dert yanan Taha Duymaz'a yapılan bir yorumu sayfasına taşıyan CZN Burak isyan etti.

CZN Burak depremde ölen Taha Duymaz’a yapılan çirkin yorumu paylaşarak isyan etti! Değdi mi?

Fenomen CZN Burak, 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'a kötü yorumda bulunanlara seslendi: Değdi mi?

CZN Burak son olarak sosyal medyada zorbalığa maruz kalan arkadaşına gelen çirkin bir yorumu paylaştı.

"YARIN İÇİN KİMİN GARANTİSİ VAR?"

CZN Burak geçmişte yazılan "Lan dilenci" yorumunu paylaşarak "Değdi mi insanları kırmaya yarın için kimin garantisi var?" diyerek sitem etti.

CZN Burak depremde ölen Taha Duymaz’a yapılan çirkin yorumu paylaşarak isyan etti! Değdi mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, on binlerce can kaybına neden oldu. 11 ilin etkilendiği depremlerden biri de Hatay'dı. Büyük yıkımların olduğu Hatay'da enkaz altında kalan isimlerden biri de fenomen Taha Duymaz idi.

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