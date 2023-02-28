Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:59

CZN Burak depremde ölen Taha Duymaz'a yapılan çirkin yorumu paylaşarak isyan etti! "Değdi mi?"

Deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan ve geçen günlerde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz sevenlerini acıya boğmuştu. Son olarak arkadaşı Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle bir araya gelmişti. Duygusal buluşmadan detayları paylaşan Ragıb Narin "Taha depreme yatakta yakalanmış ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz, hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış. Tıpkı hayatı gibi..." demişti. Geçmişte yokluk içinde yaşadığı evinin mutfağından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada sürekli hor görüldüğünden dolayı, karşılaştığı sıkıntılardan dert yanan Taha Duymaz'a yapılan bir yorumu sayfasına taşıyan CZN Burak isyan etti. Fenomen CZN Burak, 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'a kötü yorumda bulunanlara seslendi: Değdi mi?