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Haberler Galeri Damardan çay oyuncu İrem Helvacıoğlu'nu öldürüyordu!
Giriş Tarihi: 18.09.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 07:50

Damardan çay oyuncu İrem Helvacıoğlu'nu öldürüyordu!

İrem Helvacıoğlu, son dönemin en başarılı yıldızlarından. Rol aldığı projelerle tanınan oyuncu, yükselişini atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'deki rolüyle sürdürdü. Helvacıoğlu, eşinden şiddet gören ve çocuğuyla birlikte evden kaçıp kurtuluş yolu arayan 'Nefes' karakteriyle herkesin gönlünde taht kurdu. Ardından 'Baş Belası' dizisinde başka bir karakterle izleyici karşısına çıktı, bu kez sosyetik bir psikoloğu canlandırdı. Polis merkezine girip ilginç maceraların ortasında buldu kendisini. Oyunculuktaki bu başarısı birçok ödülü de beraberinde getirdi, En İyi Oyuncu kategorilerinde ödülleri topladı. İrem Helvacıoğlu, oyunculuğa ilk başladığı yıllarda başından geçen korkunç olayı GÜNAYDIN'a anlattı. İşte İrem Helvacıoğlu ölüm döndüğü talihsiz olay...

MERVE YURTYAPAN
Damardan çay oyuncu İrem Helvacıoğlu’nu öldürüyordu!

İrem Helvacıoğlu, son dönemin en başarılı yıldızlarından. Rol aldığı projelerle tanınan oyuncu, yükselişini atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'deki rolüyle sürdürdü. Helvacıoğlu, eşinden şiddet gören ve çocuğuyla birlikte evden kaçıp kurtuluş yolu arayan 'Nefes' karakteriyle herkesin gönlünde taht kurdu.

Damardan çay oyuncu İrem Helvacıoğlu’nu öldürüyordu!

Ardından 'Baş Belası' dizisinde başka bir karakterle izleyici karşısına çıktı, bu kez sosyetik bir psikoloğu canlandırdı. Polis merkezine girip ilginç maceraların ortasında buldu kendisini.

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Damardan çay oyuncu İrem Helvacıoğlu’nu öldürüyordu!

Oyunculuktaki bu başarısı birçok ödülü de beraberinde getirdi, En İyi Oyuncu kategorilerinde ödülleri topladı.

Damardan çay oyuncu İrem Helvacıoğlu’nu öldürüyordu!

Ben de bu başarılı yıldızla geçmişe doğru bir yolculuğa çıktım, hayatındaki ilginç olayları kendisinden dinledim.

Damardan çay oyuncu İrem Helvacıoğlu’nu öldürüyordu!

KORKU DOLU ANLAR
Helvacıoğlu'nun ilk hikayesi çocukluk yıllarına ait. Ünlü oyuncu hem duygusal hem de korku dolu bu anısını şöyle anlattı:
"Babamın tayini çıkmış, Erzurum'dan Ankara'ya taşınıyoruz... Lojmana taşınma süremiz olduğu için bir süre babaannemlerde kaldık. Ben henüz 5-6 yaşlarımdayım, babaannemin komşusunun çocukları da benim yaşlarımda, onların evinin balkonunda oyun oynuyoruz. Çamaşır tellerine bezlerden beşik yapıp bebeklerimizi sallıyoruz derken benim bebeğim aşağı düştü. Ben de almak için aşağı inmek istedim. Hiç bilmediğim bir semtin, bilmediğim bir sokağındaydım..."

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