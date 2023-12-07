Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dans ederek boşanmışlardı… Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin ile Murat Akyer hasrete dayanamadı!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 14:28

Dans ederek boşanmışlardı… Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin ile Murat Akyer hasrete dayanamadı!

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin boşandığını aşk videosu ile duyurmuştu. Var mısın Yok musun? yarışma programı ile şöhret olan şimdilerin ünlü sunucularından Nursel Ergin 2017 yılında, Murat Akyer ile yaşadığı yasak aşkı, Akyer'in kanser tedavisi gördüğü eşinden boşanmasıyla nikah masasına taşımıştı. Nursel Ergin son olarak Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıklamıştı. Nursel Ergin, altı ay önce boşandığı eski eşi Murat Akyer ile barıştı. Bir kutlama programına eski eşi Murat Akyer ile katılarak herkesi şok etti. İşte tüm detaylar…

Dans ederek boşanmışlardı… Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin ile Murat Akyer hasrete dayanamadı!

Yarışmacı olarak katıldığı bir programla dikkatleri çeken ve güzelliği ve samimiyeti sayesinde kısa sürede şöhreti yakalayan Nursel Ergin şimdilerde ekranların sevilen sunucularından biri. Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Murat Akyer ile 6 ay önce boşanmıştı. Eski eşler Şevval Sam'ın konserinde yeniden bir arada görüntülendiler.

Dans ederek boşanmışlardı… Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin ile Murat Akyer hasrete dayanamadı!

Kendi hayatı da filmleri aratmayan türden olan Nursel Ergin, 2017 yılında evlendiği Murat Akyer'in yuvasını yıkmakla suçlanmış büyük tepki çekmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dans ederek boşanmışlardı… Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin ile Murat Akyer hasrete dayanamadı!

Nursel Ergin ile aşk yaşadığı dönemde ikiz çocukları olan ve eşi de kanser tedavisi gören Murat Akyer, Ergin için eşinden boşanmıştı.

Dans ederek boşanmışlardı… Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin ile Murat Akyer hasrete dayanamadı!

Nursel Ergin 2017 yılında, Murat Akyer ile yaşadığı yasak aşkı, Akyer'in kanser tedavisi gördüğü eşinden boşanmasıyla nikah masasına taşımıştı.

Dans ederek boşanmışlardı… Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin ile Murat Akyer hasrete dayanamadı!

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin boşandığını aşk videosu ile duyurmuştu.

SON DAKİKA