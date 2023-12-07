Dans ederek boşanmışlardı… Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin ile Murat Akyer hasrete dayanamadı!

Giriş Tarihi: 07.12.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 14:28

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin boşandığını aşk videosu ile duyurmuştu. Var mısın Yok musun? yarışma programı ile şöhret olan şimdilerin ünlü sunucularından Nursel Ergin 2017 yılında, Murat Akyer ile yaşadığı yasak aşkı, Akyer'in kanser tedavisi gördüğü eşinden boşanmasıyla nikah masasına taşımıştı. Nursel Ergin son olarak Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıklamıştı. Nursel Ergin, altı ay önce boşandığı eski eşi Murat Akyer ile barıştı. Bir kutlama programına eski eşi Murat Akyer ile katılarak herkesi şok etti. İşte tüm detaylar…