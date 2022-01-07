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Haberler Galeri Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'yu bir de şimdi görün
Giriş Tarihi: 07.01.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 07:41

Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'yu bir de şimdi görün

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti.

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Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor.

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