Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! Mini şortu ile poz veren 48'lik Defne Samyeli'nin kasları ağızları açık bıraktı!

Defne Samyeli karantina günlerini ailesi ile birlikte geçiriyor. Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan Defne Samyeli son olarak İbo Show'da detone olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda tatile çıkan Defne Samyeli öyle pozlar vermişti ki detone olayını unutturmuştu. Yakın zamanda 49 yaşına basacak olan Defne Samyeli New York caddelerini adeta sallamıştı. Defne Samyeli son olarak kardeşi Sühan Samyeli ile paylaşım yaptı. Defne Samyeli kardeşi Sühan Samyeli ile spor yaptıkları anları paylaşarak yaza hazır olduklarını söyledi. Mini şortu ile poz veren 48'lik Defne Samyeli'nin kasları ağızları açık bıraktı... İşte fit vücutları ile dikkat çeken Defne Samyeli ve kardeşi Sühan Samyeli...