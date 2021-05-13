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Haberler Galeri Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! Mini şortu ile poz veren 48'lik Defne Samyeli'nin kasları ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 13.05.2021 06:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 06:57

ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! Mini şortu ile poz veren 48'lik ağızları açık bıraktı!

karantina günlerini ailesi ile birlikte geçiriyor. Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan Defne Samyeli son olarak 'da detone olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda tatile çıkan Defne Samyeli öyle pozlar vermişti ki detone olayını unutturmuştu. Yakın zamanda 49 yaşına basacak olan Defne Samyeli caddelerini adeta sallamıştı. Defne Samyeli son olarak kardeşi ile paylaşım yaptı. Defne Samyeli kardeşi Sühan Samyeli ile spor yaptıkları anları paylaşarak yaza hazır olduklarını söyledi. Mini şortu ile poz veren 48'lik ağızları açık bıraktı... İşte fit vücutları ile dikkat çeken ...

Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! Mini şortu ile poz veren 48'lik Defne Samyeli'nin kasları ağızları açık bıraktı!

karantina günlerini ailesi ile birlikte geçiriyor. Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan Defne Samyeli son olarak 'da detone olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! Mini şortu ile poz veren 48'lik Defne Samyeli'nin kasları ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz haftalarda tatile çıkan öyle pozlar vermişti ki detone olayını unutturmuştu.

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Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! Mini şortu ile poz veren 48'lik Defne Samyeli'nin kasları ağızları açık bıraktı!

Yakın zamanda 49 yaşına basacak olan caddelerini adeta sallamıştı.

Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! Mini şortu ile poz veren 48'lik Defne Samyeli'nin kasları ağızları açık bıraktı!

son olarak kardeşi ile paylaşım yaptı.

Defne Samyeli ile kardeşi fit vücutlarıyla sosyal medyayı salladı! Mini şortu ile poz veren 48'lik Defne Samyeli'nin kasları ağızları açık bıraktı!

kardeşi ile spor yaptıkları anları paylaşarak yaza hazır olduklarını söyledi.

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