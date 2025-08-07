Giriş Tarihi: 07.08.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
14:10
Demet Akalın’a eski dansçısından büyük suçlama: “Kameralar araştırılsın!”
Demet Akalın'ın bir dönem dansçısı olarak çalışan Merve Atalar, Akalın'ın sigortasını ödemediğini, maaşını elden eksik ödediğini, çalıştırıldığı süre boyunca izin alacaklarının ödenmediğini iddia ederek dava açtı. Yerel mahkeme davayı reddetti ancak istinaf, yerel mahkemenin etkili olabilecek delilleri toplamadığını ve taleplerin önemli bir kısmı hakkında karar vermediği gerekçesiyle kararı bozdu.