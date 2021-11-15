Demet Akalın’dan hamilelik açıklaması! Göbek mi, bebek mi?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 10. yıllarını verdikleri parti ile kutlayan Demet Akalın ile Okan Kurt çifti ile ilgili son günlerde ikinci kez anne-baba olacakları haberleri çıkmıştı. Hamilelik haberlerinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken ise sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın'ın paylaşımındaki göbek detayıydı. Elini de karnına koyarak poz veren Demet Akalın'a, "Hamile mi?" soruları yağdı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması geldi...