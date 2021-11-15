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Haberler Galeri Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması! Göbek mi, bebek mi?
Giriş Tarihi: 15.11.2021 08:12 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 08:17

Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması! Göbek mi, bebek mi?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 10. yıllarını verdikleri parti ile kutlayan Demet Akalın ile Okan Kurt çifti ile ilgili son günlerde ikinci kez anne-baba olacakları haberleri çıkmıştı. Hamilelik haberlerinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken ise sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın'ın paylaşımındaki göbek detayıydı. Elini de karnına koyarak poz veren Demet Akalın'a, "Hamile mi?" soruları yağdı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması geldi...

Demet Akalın’dan hamilelik açıklaması! Göbek mi, bebek mi?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 10. yıllarını verdikleri parti ile kutlayan Demet Akalın ile Okan Kurt çifti ile ilgili son günlerde ikinci kez anne-baba olacakları haberleri çıkmıştı.

Demet Akalın’dan hamilelik açıklaması! Göbek mi, bebek mi?

Geçtiğimiz günlerde Hadise ile arasındaki buzları eriten Demet Akalın (49), ünlü şarkıcının markası için objektif karşısına geçti.

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Demet Akalın’dan hamilelik açıklaması! Göbek mi, bebek mi?

Hadise'nin koleksiyonunda yer alan siyah bir elbiseyi giyen Akalın'ın paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı.

Demet Akalın’dan hamilelik açıklaması! Göbek mi, bebek mi?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın'ın paylaşımında karnının belirgin olması dikkatlerden kaçmadı.

Demet Akalın’dan hamilelik açıklaması! Göbek mi, bebek mi?

Elini de karnına koyarak poz veren Demet Akalın'a, "Hamile mi?" soruları yağdı.

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