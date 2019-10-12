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  • Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay'ı görenler çok şaşırıyor! Demet Şener'in kızı İrem uzun boyu ile dikkat çekiyor...

'in 'dan olan kızı 'ı görenler çok şaşırıyor! İrem uzun boyu ile dikkat çekiyor...

Ünlü model 'in geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirdiği eşi ile mutluluk haberleri magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Uzun süredir podyumlardan uzak olan Demet Şener 'dan olaylı bir şekilde boşanmış mutluluğu Cenk Küpeli'de bulmuştu. Aldatıldığı gerekçesi ile İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener şu sıralar oldukça mutlu. Eşi Cenk Küpeli, çocukları İrem ve Ömer Kutluay'la sık sık paylaşımlar yapan Demet Şener'in fotoğraflarına beğeni yağıyor. Son olarak dün yaptığı paylaşımda kızı ile gördüğümüz Demet Şener'e güzel yorumlar geldi. İrem Kutluay'ın ne kadar büyüdüğü ve boyunun uzunluğuna dikkat çeken hayranları "Demet'in kızı boyuna yetişmiş" yorumlarında bulundu. İşte küçüklük hali ile hatırlayanların oldukça şaşırdığı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 16:38
Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay'ı görenler çok şaşırıyor! Demet Şener'in kızı İrem uzun boyu ile dikkat çekiyor...

Ünlü model 'in geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirdiği eşi ile mutluluk haberleri magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Uzun süredir podyumlardan uzak olan Demet Şener 'dan olaylı bir şekilde boşanmış mutluluğu Cenk Küpeli'de bulmuştu. Aldatıldığı gerekçesi ile İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener şu sıralar oldukça mutlu. Eşi Cenk Küpeli, çocukları İrem ve Ömer Kutluay'la sık sık paylaşımlar yapan Demet Şener'in fotoğraflarına beğeni yağıyor. Son olarak dün yaptığı paylaşımda kızı ile gördüğümüz Demet Şener'e güzel yorumlar geldi. İrem Kutluay'ın ne kadar büyüdüğü ve boyunun uzunluğuna dikkat çeken hayranları "Demet'in kızı boyuna yetişmiş" yorumlarında bulundu. İşte küçüklük hali ile hatırlayanların oldukça şaşırdığı ve sizin için derlediğimiz ...

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay'ı görenler çok şaşırıyor! Demet Şener'in kızı İrem uzun boyu ile dikkat çekiyor...

EMİNE ÜN VE DURU

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Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay'ı görenler çok şaşırıyor! Demet Şener'in kızı İrem uzun boyu ile dikkat çekiyor...
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Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay'ı görenler çok şaşırıyor! Demet Şener'in kızı İrem uzun boyu ile dikkat çekiyor...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay'ı görenler çok şaşırıyor! Demet Şener'in kızı İrem uzun boyu ile dikkat çekiyor...
Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay'ı görenler çok şaşırıyor! Demet Şener'in kızı İrem uzun boyu ile dikkat çekiyor...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay'ı görenler çok şaşırıyor! Demet Şener'in kızı İrem uzun boyu ile dikkat çekiyor...
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