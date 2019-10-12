Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay'ı görenler çok şaşırıyor! Demet Şener'in kızı İrem uzun boyu ile dikkat çekiyor...

Ünlü model Demet Şener'in geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirdiği eşi Cenk Küpeli ile mutluluk haberleri magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Uzun süredir podyumlardan uzak olan Demet Şener İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanmış mutluluğu Cenk Küpeli'de bulmuştu. Aldatıldığı gerekçesi ile İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener şu sıralar oldukça mutlu. Eşi Cenk Küpeli, çocukları İrem ve Ömer Kutluay'la sık sık paylaşımlar yapan Demet Şener'in fotoğraflarına beğeni yağıyor. Son olarak dün yaptığı paylaşımda kızı İrem Kutluay ile gördüğümüz Demet Şener'e güzel yorumlar geldi. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın ne kadar büyüdüğü ve boyunun uzunluğuna dikkat çeken hayranları "Demet'in kızı boyuna yetişmiş" yorumlarında bulundu. İşte küçüklük hali ile hatırlayanların oldukça şaşırdığı Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...