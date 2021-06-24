Giriş Tarihi: 24.06.2021 10:29Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 10:39
Deneyimli manken Demet Şener "Tatil başlasın" dedi pozu ile sosyal medyayı salladı!
Kim derki iki çocuk annesi... Deneyimli manken Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile tatile çıktığını duyurdu. "Tatil başlasın o zaman" notunu düştüğü pozu hayranlarıyla paylaşan Demet Şener düzgün fiziğini sergilemekten geri kalmadı. Doğa içinde verdiği tatil pozu ile kendine hayran bırakan Demet Şener'e övgüler yağdı. Boyu kadar çocukları olan 44 yaşındaki Demet Şener fit hali ile genç kızlara taş çıkardı. İşte Demet Şener'in tatil pozları...