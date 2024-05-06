Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "CHP en zor zamanında babamı yalnız bıraktı"

Babanız son dönemlerinde kırgın mıydı?

Babam her zaman ileriye bakardı. Kırgınlığını belli etmeyen biriydi. Muhakkak bunu dile getirmese de son yıllarda yaşadıkları onu etkiledi. Babamın her zaman ihanet kotası vardı, bu da hep dolardı. Dışa çıkarmadığı kırgınlıkların onu olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Özellikle partideki babama yönelik eleştiriler göz önüne alındığında bunu daha iyi anlıyorum. Babama 2010'dan sonra gerekli ilgi ve saygı gösterilmedi; yapısı gereği kırgınlığını belli etmezdi ama kırgın olduğunu biliyorum. Babama yapılan haksızlıklardan dolayı özür dilenmesi gerekiyor. Bana da bununla ilgili hiçbir geri dönüş olmadı. Babamı yalnız bıraktıkları zaman da oldu. Size bir örnek vermek isterim. Bir çete lideri babam hakkında iğrenç iddialarda bulunmuştu. Babam 10 gün sonra yalanladı bu iğrenç iddiaları. Geçen sürede CHP üst yönetiminden, bir kişi arayıp 'Ne yapabiliriz, genel başkanımıza yapılan bu iğrenç saldırıya karşı biz CHP olarak bir açıklama yapmak isteriz' dememişti. Ve babam 10 gün bekledikten sonra açıklamayı kendisi yaptı avukatı aracılığı ile. CHP yönetimi de öyle izledi olayı film izlermiş gibi.