Giriş Tarihi: 06.05.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
06:17
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "CHP en zor zamanında babamı yalnız bıraktı"
Geçen yıl hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, GÜNAYDIN'a konuştu. Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya gelmesini değerlendirdi: "İktidar ile muhalefetin iletişim kanallarının açık tutulması Türkiye ve Türk halkı için çok önemli. Bir başka önemli nokta da bu görüşmelerde her iki tarafın da kendi yaklaşımlarını anlatması ve karşılıklı mutabakata varılması. Ortak görüşlerin oluşturulması hepimizin yararına olacaktır"